El Betis, de las palabras a los hechos con Setién

El Betis se ha puesto ya en marcha para renovar a Quique Setién, con cuyos asesores se habrían iniciado los primeros contactos para que la vinculación del santanderino con el club verdiblanco, que expira el 30 de junio de 2020, prolongue su horizonte varias temporadas más, según avanzaba este jueves 'Abc'. La citada fuente, incluso, añade que el ex de Las Palmas, Lugo y Racing es receptivo, pero que pondrá, lógicamente, sus condiciones, que versarán más por aspectos deportivos y logísticos que por una mejora de sueldo.

Con este gesto de carácter embrionario, desde la planta noble del Benito Villamarín han decidido pasar de las palabras a los hechos, pues, como publicó este periódico el pasado 24 de octubre, justo unas horas después del decepcionante 3-3 contra el Celta en la Avenida de La Palmera, los que mandan en la institución jamás se plantearon poner en entredicho la continuidad del míster desde su aterrizaje hace dos veranos, incluso tras pasar por rachas y fases de críticas infinitamente peores que la recién aparcada, hasta el punto de que no estaba previsto gabinete de crisis alguno o un estudio de alternativas al banquillo ni siquiera aunque se hubieran recrudecido los malos resultados.

En la citada información de hace tres semanas, se constataba que la fe en el santanderino es máxima y está a prueba de resultados, insiste esta voz autorizada en verdiblanco, pues se considera al veterano preparador uno de los pilares fundamentales de un proyecto a largo plazo que, seguramente, le sucederá. Y es que el estilo de toque y posesión que ha impuesto desde la 17/18 gusta sobremanera en Heliópolis, donde los que mandan y seguirán mandando están dispuestos a convertir en una identidad propia, no ya del primer equipo, sino de toda su cantera. El filial de José Juan Romero juega (o lo intenta al menos) de la misma manera, una decisión que, en cuanto esté madurada, debería extenderse al resto de los escalafones inferiores.

Muchos ven en el de Gerena el relevo perfecto para Setién, con el que guarda una gran relación y una sintonía absoluta, a medio plazo, pero ese momento no ha llegado. Por ello, la idea de Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer pasa por asegurar su continuidad en el banco no ya una temporada más, sino dos o tres más, conscientes en la comisión deportiva, con plena capacidad ejecutiva, de que su ideario ha calado en la plantilla, que estuvo y está a muerte con él (desde los 'pesos pesados' a los canteranos), pues Quique ha sabido ganárselos y convencerles de que ésta es la mejor forma de jugar. Desde luego, como apuntaron a los dirigentes en las pocas consultas que realizaron al vestuario para confirmar lo que ya sospechaban, el grupo de profesionales a sus órdenes y a las de Eder Sarabia aboga por un estilo a veces censurado, pero con el que se sienten cómodos y, por encima de todo, con el que están seguros de poder sacar los mejores resultados.

La hoja de ruta de los rectores béticos pasa por no convertir la ampliación de contrato de Setién en un 'culebrón', sino, de ser posible, resolverla satisfactoriamente en el primer trimestre de 2019, siempre antes de que expire el curso. Además, Haro, Catalán y Serra saben que el dinero no será un problema para cerrar un acuerdo, pues el míster ya ha dejado claro que sólo cuando se siente feliz, realizado y respaldado en un club no se plantea abandonar. En Sevilla, pese a algún roce reciente con la grada por su defensa a ultranza de Francis y un consejo malinterpretado a Bartra por el que tuvo que pedir disculpas, Quique ha encontrado un lugar perfecto para desarrollar su estilo, con una directiva joven y ambiciosa que invertirá fuerte para que cada vez haya mejores futbolistas a sus órdenes y que respeta, escucha y tiene en cuenta su opinión. Parece sólo cuestión de tiempo.