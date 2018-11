Y los centrales no se bajan del barco

La primera plantilla del Betis volvía este lunes al trabajo a mediodía con una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la que las buenas noticias, pese a la derrota de la víspera en Villarreal, fueron la tónica. Y es que, pese a que los titulares se ejercitaron en el gimnasio, Feddal lo hizo con el grupo, pues el marroquí es consciente de que, tras mucho tiempo parado por un virus y unas molestias tendinosas, necesita recuperar cuanto antes el ritmo físico que le falta. Además, Mandi, que aguantó el partido completo pese a arrastrar un esguince en su tobillo derecho desde el primer tiempo, espera estar hoy ya -el 'planning' dicta que los profesionales salten a las 17:00 horas al césped de Los Bermejales- con el resto. No había previsto al cierre de esta edición parte médico alguno sobre el franco-argelino, cuyo estado no preocupa, más allá de que pueda emplearse con precaución unos días.

Lo cierto es que los centrales verdiblancos no bajan la guardia, hasta el punto de que Javi García, que ya viajó al Estadio de La Cerámica, está cada vez mejor, por lo que podría tener minutos en la Europa League frente al Olympiacos pasado mañana. Lo mismo que Sidnei, al que se vio ayer como uno más, después de que Setién decidiera no forzarlo ante los castellonenses para que superara sin contratiempos el un edema en su pierna derecha por la rotura de un quiste de Baker en la visita al Camp Nou.