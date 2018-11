Una plaga de diez meses que no cura ni el VAR

No está teniendo suerte el Betis con los arbitrajes.

No está teniendo suerte el Betis con los arbitrajes. UESyndication

En estos tiempos que corren, probablemente no sea políticamente correcto hablar de un parto para referirse a un largo periodo de tiempo sin resultados, pero, en cualquier caso, lo del Betis con los penaltis dura ya más que un embarazo. En concreto, esta semana se cumplirán diez meses sin que a los verdiblancos le piten una pena máxima a favor en LaLiga. La última, de hecho, data de la jornada 21 de la temporada 2017/2018, con lo que reiterar que no le cobraron ninguna en lo que va de ejercicio 2018/2019 es una obviedad. Son ya 30 entregas consecutivas del campeonato regular sin lanzar desde los once metros, una plaga que se extinguió en la Copa del Rey con el derribo a Inui del portero del Racing que luego transformaría Sergio León en el 0-1 definitivo en la ida de dieciseisavos de final de la presente edición.

El ejercicio anterior, a los de Setién sólo le señalaron tres penaltis: el que erró el propio delantero cordobés ante el Valencia en la jornada 8 (3-6 al final) y los que convirtieron Rubén Castro frente al Leganés (j. 19) y Guardado en Balaídos (j. 21). Nada más desde aquel 29 de enero de 2018, a pesar de que ha habido razones de peso para que algún colegiado favoreciera los intereses heliopolitanos en acciones polémicas dentro del área rival. En este sentido, ni siquiera la llegada a España del sistema de videoarbitraje ha beneficiado al Betis, que sí vio cómo se revisaron acciones para su bien (como un manotazo de Javi García a Juanpe en Girona o el controvertido encontronazo de Pau López y Roque Mesa en el derbi), pero no en lo que a las penas máximas se refiere.

El caso es que el VAR, que se estrenó en nuestro país con sendos amistosos que disputaron los dos conjuntos hispalenses en pretemporada, ya tuvo una inauguración movida ante el Sporting de Braga en Cartaya, cuando los lusos se quedaron con ocho jugadores y amenazaron con abandonar el campo. Después, en LaLiga, en la Avenida de La Palmera echan de menos que la nueva tecnología hubiese ayudado a los colegiados a vislumbrar un derribo a Canales frente al Levante, unas manos en el área de Laguardia en Mendizorroza, la de Funes Mori el domingo pasado, el otro tortazo del argentino también a Loren en la primera parte o el desvío con el brazo de Enes Ünal en el Betis-Valladolid, entre otras jugadas. Sin contar los fueras de juego, pues a Canales se le invalidó un gol tras partir en línea ante el Sevilla y a Junior otro en posición legal en Montilivi que habrían ayudado a que aquellos triunfos hubiesen sido menos sufridos.

En Europa, donde todavía no se ha implantado el videoarbitraje, el Betis habría saldado con más holgura seguramente su victoria en San Siro, donde a Sanabria no se le habría anulado un tanto por el inexistente 'orsay' previo de Sergio León, así como Pepe Reina tendría que haberse ido a la caseta por tocar con la mano fuera del área el balón para impedir una vaselina de Lo Celso que buscaba su portería. Tiempo al tiempo, pues la UEFA aplicará seguramente estas mejoras en sus próximas ediciones.

Sea como fuere, Quique Setién, que se quejó lógicamente cuando el VAR le perjudicó, sigue siendo un firme defensor de los avances tecnológicos, aunque espera que todo se afine y que los que participan del espectáculo ayuden para que no haya tantos retrasos ni distorsiones. "Debería facilitar mucho más las cosas a los árbitros. Es verdad que en temas de interpretación no puede entrar. Ha habido una jugada en la primera parte, justo delante del árbitro, donde le han dado un manotazo a Loren dentro del área. Esto es una acción punible y acarrea una tarjeta y un penalti. Lo podía haber pitado, puesto que estaba delante y lo ha visto, como lo hemos visto todos. Luego, tenía la posibilidad, incluso, de volverlo a ver. Sigo teniendo confianza en que el VAR facilitará el arbitraje y situaciones como éstas. Supongo que aún es demasiado pronto. Iremos avanzando para sacarle todo el partido que realmente hay que sacarle a esta herramienta que tienen ahora los árbitros para manejar mucho mejor las situaciones", aseguraba el cántabro al respecto tras el encuentro frente al Villarreal.