Canales: "La afición del Betis me está ayudando muchísimo"

Sergio Canales ha atendido a Radio Marca Donostia este viernes tras lograr el gol que clasificó al Real Betis a dieciseisavos de la Europa League. El ex de la Real Sociedad se perderá el próximo choque liguero en el que el conjunto verdiblanco recibirá a los de Asier Garitano por estar sancionado. El mismo motivo que lo dejará fuera en el encuentro europeo ante el Dudelange (última jornada de la fase de grupos).



Canales comentó que le dio "bastante rabia" que le echaran la amarilla, a punto de concluir el encuentro ante el Villarreal "en una acción que fue sin querer". Según el centrocampista bético, le hacía "mucha ilusión" jugar ante la Real Sociedad.



Actualmente se encuentra cómodo en el conjunto dirigido por Setién, donde "la confianza" depositada en Canales "es grande". Además, según comentó en la entrevista, "la afición" verdiblanca le "está ayudando muchísimo". Sin embargo, dejando el ego a un lado, aseguró que no siente que sea "la estrella", puesto que el conjunto de Heliópolis cuenta con otras piezas claves: "Tenemos a Lo Celso, que también está a un gran nivel, Guardado, Pau, Bartra...".



Tirando de memoria se refirió a su antiguo equipo, donde concluyó el primer año sintiéndose "muy satisfecho". La Real Sociedad acabó séptima y Canales se hizo "un puesto en el once titular, que venía de jugar la Champions y con jugadores como Vela, Griezmann y los demás que había". Continuó sincerándose: "Con Moyes ninguno estuvimos al nivel que se esperaba y luego llegó la lesión. El año pasado, ya me sentía a un gran nivel físico y mental, pero no sentía la confianza del técnico. Luego, con Imanol, sí dura un poco más la Liga nos metemos en Europa".



A la cuestión sobre si hubiera continuado con el conjunto txuriurdin de no haberse lesionado, respondió que "nunca se sabe". Se mostró agradecido: "Allí pasé cuatro años y medio muy buenos a nivel personal, porque conocí a gente extraordinaria y, cuando acaba el fútbol, te quedas con la gente que has conocido y las experiencias de vida. Estoy muy agradecido a la afición y a mucha gente, que me trató con respeto".



También le quedó tiempo para alabar el buenhacer del conjunto de Asier Garitano: "Veo todos los partidos, la verdad. Ha habido un cambio muy grande al que el equipo se está adaptando. Más allá de a lo que juegue, la Real es muy competitiva y tiene gente de mucho nivel. Al final estará arriba y se lo merece, por la gente que tiene en todo el club. Me alegro por todos, en especial por Aritz, que siempre lo hace bien y se le da menos importancia de la que tiene, y por Juanmi, que es mi debilidad".