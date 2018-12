Loren: "Cuando me anticipo sé que es penalti"

Loren Morón fue protagonista del choque al ser objeto del penalti que abrió el camino de la victoria: "Por suerte el VAR nos ha ayudado y contento por la victoria. En el momento en el que me anticipo yo ya sé que es penalti. Entre nosotros hablabámos y sabíamos que era penalti, pero hasta que no se pita no se sabe", ha comentado a los medios del club.

El delantero valoró como fundamental esa jugada: "El partido se nos había atascado. Hemos abierto el marcador, lo hemos controlado bien, ha marcado Sidnei... contento por la racha".

El marbellí se marchó del terreno de juego ovacionado: "Es bonito que el público valore el esfuerzo, ya que en lo personal, cara a gol no me están saliendo las cosas. Hoy el penalti, el otro día forcé el córner. Si no salen los goles pues partirme el pecho por este escudo".

Cuatro victorias seguidas: "Estar en tres competiciones, vivos, mejor este año que el pasado. Estas cuatro victorias nos vienen muy bien".