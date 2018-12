Quique Setién: "No estoy seguro de haber merecido la victoria"

Quique Setién ha dado su punto de vista sobre el choque ante el Rayo Vallecano en el que el Betis ha conseguido el cuarto triunfo seguido.

Buen ritmo: "Hemos conseguido tener cuatro puntos más que el año pasado a estas alturas. Estamos muy bien situados en Europa y hemos pasado en Copa. Estamos contentos de cómo van las cosas. Y bien, tratar de seguir".

Origi: "Sobre eso no voy a opinar. Es la primera noticia que tengo. Lo que comentemos en la comisión no lo voy a hacer público".

Mejor segundo tiempo: "Esperábamos un partido complicado. No estoy seguro de haber merecido la victoria. El rival lo ha hecho bien, nos ha comprometido con el balón. No les hemos apretado bien. Es un equipo que me gusta mucho cómo juega, su valentía, la apuesta que hace con el balón. A nivel general quizá le falte hacer gol porque ocasiones han tenido. Tiene mucho mérito estar abajo y venir a jugar y comprometernos como lo han hecho. Con 0-0 en el segundo tiempo han tenido ocasiones, un cabezazo que ha sacado Pau. Contento con el resultado y satisfecho por haber ganado".

El gol de Sidnei: "Es una anécdota que un central sea capaz de recorrerse 60 metros, hacer unos regates en el área que sólo se los imagina uno a los delanteros, hacer una bicicleta y rematar. Me ha sorprendido. Me ha gustado mucho, pero no lo que más de Sidnei. Me ha encantado su trabajo defensivo. La mayor parte de las acciones defensivas las ha resuelto muy bien".

Lo Celso, William, Junior... ¿Aumentan las expectativas suyas?: "Antes ya habían jugado bien estos jugadores, pero asociamos jugar bien cuando se gana".

Penalti: "El día del Racing decidí que lo tirara Sanabria. Lo podría haber tirado él, con la misma confianza que Lo Celso. Sé que los delanteros necesitan goles para calmar la ansiedad, pero he entendido que Gio estaba bien y que lo tirara".

El VAR: "En el césped no lo he visto. Loren no se queja. Sabía que había contacto. Cuando lo he visto con el árbitro por televisión he visto que había contacto y que era penalti. Nos ha tocado a favor y nos puede tocar en contra. Hay que aceptarlo".

¿Está más serio ahora que está ganando el Betis?: "Por algo será".