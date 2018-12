Dudelange-Betis: Con tomarlo en serio, suficiente

Mantener el nivel de exigencia y motivación en la visita a la 'Cenicienta' del Grupo F, que no ha sumado punto alguno en las cinco primeras jornadas, será la principal encomienda de un Betis que no debe confundir haberse clasificado matemáticamente para las eliminatorias de la Europa League con ser ya primero de grupo. Un detalle en absoluto baladí, habida cuenta de que la configuración de los bombos en el sorteo de dieciseisavos definirá qué rivales se evitan, casi más importante que el que te acabe tocando en el cruce.

Por ello, las rotaciones que de manera obligada (Guardado ya estaba lesionado, pero Canales y Lo Celso deben cumplir un partido de sanción) o voluntaria (Mandi tiene descanso, como alguno más de los que ha viajado) introducirá Setién pueden ayudar a que el equipo se tome en serio la búsqueda de un triunfo conveniente se mire por donde se mire.

Tras el doce de doce en el Benito Villamarín, al Betis le vienen ahora dos encuentros a domicilio (hoy en Dudelange y el domingo ante el Espanyol) para ratificar no sólo esa imagen de solidez y eficiencia que ha recuperado felizmente en la recta final de 2018, sino también para confirmar todas las expectativas generadas con el pleno de triunfos. Para empezar, habrá que combatir la animosidad de los luxemburgueses. Lo esperado del míster cántabro es un mínimo de siete cambios en el once, con la confianza de la buena respuesta que está dando la segunda unidad fuera de LaLiga. Joel estaría bajo palos, mientras que Feddal entrará en el trío de cierre, seguramente junto a Javi García y uno de los dos titulares que se desplazaron (Bartra o Sidnei), a no ser que Setién opte por adelantar al muleño para que forme pareja con Carvalho. Podría serla Kaptoum. Arriba, minutos para que se reivindiquen los menos habituales.