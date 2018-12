El Barça aparca la opción Marc Bartra

El F.C. Barcelona busca centrales para reforzarse el próximo mercado invernal y, entre los nombres que han sonado como posibles fichajes, se encontraba el del zaguero verdiblanco Marc Bartra, que cumplía a la perfección los requisitos que demandan en Can Barça: conoce LaLiga, no ocupa plaza de extracomunitario y, sobre todo, se adapta a la perfección a la filosofía del club. El bético aparecía en las quinielas como uno de los jugadores con más opciones, si bien, su elevado precio complicaba a priori la operación para los culés, que buscaban, en un principio, un parche con el que cubrir las carencias atrás sin comprometerse mucho de cara a la próxima temporada.

Sea como fuere, en la Ciudad Condal parecen haber aparcado la opción de Bartra y podrían tener ya a un objetivo elegido. Se trataría, según RAC1, del internacional colombiano del Valencia Jeison Murillo, de 26 años y que no está contando con muchos minutos esta temporada con Marcelino García Toral. La intención del Barcelona, según esta misma fuente, sería que el jugador llegase en calidad de cedido, una fórmula que no exigiese un gran desembolso, así como tener que quedarse con el elegido si no están satisfechos con su rendimiento.

Por su parte, Marc Bartra ha vivido al margen de todos estos rumores que le relacionaban con el que fuera su equipo, centrado en el Betis y agradecido por todo lo que está viviendo desde que llegó hace ahora un año a Heliópolis. "Lo más importante es la salud. A partir de ahí, todo lo que venga, si es con trabajo y ambición... Seguro que las cosas van pasando y saliendo. Pido seguir igual de feliz. Me siento un privilegiado por el año que he podido vivir", declaraba a los medios oficiales el central catalán, resaltando sentirse muy querido por la afición del Betis, que le acogió con los brazos abiertos, lo que, asegura, le hace sentirse "muy orgulloso" y honrado. "Sabía el sentimiento que hay de cuando venía a jugar, pero vivirlo desde dentro es distinto. Me estoy dando cuenta de lo grande que es el beticismo".

En cuanto a la marcha del equipo cuya camiseta sigue defendiendo, Bartra valora el buen momento por el que atraviesa, pero asegura que todavía tiene opciones de subir. "Las cosas están yendo como se esperaban o mejor; ese margen de mejora se puede hacer. Hay todo para hacerlo", concluyó.