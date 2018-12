Setién: "No veo penalti por ningún sitio"

Quique Setién ha analizado en sala de prensa el partido contra el Eibar. El técnico ha reconocido que el Eibar les ha hecho sufrir y, aunque señala que no vio penalti sobre Ramis, sí que concede que el Eibar mereció marcar en otras acciones: "Han tenido algunas ocasiones claras en las que han podido marcar. A nosotros nos ha costado encontrar el pase final, pero hemos tenido situaciones para hacer más daño del que hemos hecho. Es un equipo complicado para nosotros. Cuando quieres presionar arriba te golpean en largo. Te someten a una exigencia enorme, no es fácil de controlar. Presionan muy bien, son muy agresivos en esa presión. En la primera parte nos ha costado menos salir de esa presión, lo hemos hecho bien en ocasiones. En la segunda nos ha costado más. Han tenido ocasiones, pero han empatado de penalti. He visto la jugada repetida y no veo penalti por ningún sitio. Pero es verdad que cualquiera de las otras la podrían haber metido. No estoy satisfecho. No era fácil. Este equipo siempre nos compromete mucho, a nosotros y a cualquiera. Tienes que hacerles daño cuando los superas en el centro del campo".

El técnico no se conforma con lo hecho hasta ahora y promete más para el próximo año: "Trato de salir a ganar todos los partidos, de hacer las cosas bien, tener a los jugadores en el mejor estado posible. Llevamos dos meses muy bien, el equipo con chispa. Nivel de rendimiento cercano a su potencial. A través de eso intentamos ganar. La clasificación es anecdótica. Queda mucha liga por delante. Vemos lo que le cuesta a los equipos ganar. Estamos satisfechos por la racha que llevamos. Eran cuatro partidos seguidos ganando. Hemos estado cerca. Estamos bien, podemos afrontar el futuro a partir del partido de Huesca con ilusión y esperanza de poder estar ahí en espera de poder dar el apretón final".

Setién reconoció que al Betis le costó muchísimo salir de la presión del Eibar. "Ha habido una serie de acciones que han sido importantes en las que hemos cometido errores. Nos han robado cerca de la portería. No es fácil defender los balones aéreos por cómo la aguantan... Hemos entrado en una fase de nervios, poco control y no hemos estado como otras veces con ese punto de chispa y lucidez para superar la presión y hacerles más daño".

El estado de Sidnei: "Sidnei ha sufrido una luxación en el hombro. En principio no tiene más que eso. Se le ha recolocado el hombro. Tiene que estar varias semanas inmovilizado, pero no hay cosas más graves en principio".