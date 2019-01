Setién sobre Lainez, el Real Madrid y el cambio de sistema

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha pronunciado sus primeras palabras sobre Diego Lainez en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Madrid. El cántabro, además de alabar al flamante fichaje bético y analizar a su rival, también ha tenido tiempo de hablar sobre los lesionados, dejando entrever que Junior, que cayó lesionado ante el Espanyol, podría volver a vestirse de corto.

La llegada de Lainez: "El crecimiento del club en esta época ha supuesto la llegada de grandes jugadores, Diego se incorpora con nosotros como lo han hecho otros jugadores, jugadores que esperamos de ellos que sean determinantes y que nos aporten todo su conocimiento y confiamos en que su adaptación y todo lo que podamos adaptar de él se vaya cumpliendo, aunque evidentemente es más especial por su juventud. Tampoco me creo unas expectativas desmesuradas porque necesitará su tiempo de adaptación y bueno, me gustaría que le diéramos ese margen que va a necesitar y que le vendrá muy bien para acoplarse a la dinámica y a los compañeros y pueda mostrar su talento como esperamos todos".

El planteamiento de Setién ante el Real Madrid: "Realmente el planteamiento que vamos a hacer es exactamente igual que el que hacemos con el resto de los equipos, no hay grandes variaciones, tratamos de cambiar lo menos posibles nuestros principios. Ser valientes, apretar arriba, independientemente del rival tratamos de hacerlo siempre. En cuanto al rival tiene sus matices, como otros equipos y bueno, como siempre hablamos con los jugadores sobre el rival y siempre esperamos al mejor rival, al mejor Madrid, al mejor Huesca... Sé que en el Madrid hay jugadores que nos pueden participar porque están lesionados, eso nos pasa a todos, no sé como les puede influir. A veces pensamos que unos están peor y otros mejor, pero bueno, a lo mejor el rendimiento de esos futbolistas no es el mejor. Vamos a afrontar el partido con toda la energía posible para ganar sin pensar que es el Real Madrid".

Un Madrid que no atraviesa un gran momento: "Tampoco estoy pendiente del Madrid, igual que no lo estoy del Barcelona o de otros equipos. Les veo y ya, todos los equipos pasan por sus momentos a lo largo de la temporada. Es difícil mantener una línea de rendimiento estable, este año más. Hay una igualad que no ha existido desde hace años, ahora hay mas igualdad, cuesta ganar a todo el mundo, no es fácil ganar dos o tres partidos seguidos. El Madrid siempre es el Madrid, en el último partido metió tres a un rival que le estaba poniendo las cosas difíciles. El año pasado estaban en un momento espectacular y ahora quizás no estén tan bien pero también nos puede pasar a nosotros, esto tampoco nos preocupa demasiado, espero al mejor rival".

El posible once del Real Madrid: "Eso es algo que decide el entrenador (Solari), ya lo ha dicho él bien claro, para eso le pagan, eso me pasa a mí también".

Los lesionados del Betis: "Tenemos a Junior a ver, está bien, está en apurar un poco o no. Hasta mañana no sabemos, hoy se ha retirado del entrenamiento Feddal por unas molestias, espero que no sea mucho y ya la lesión de Kaptoum y Sidnei van evolucionando bien. Junior estamos pensando que hacer".

Lainez, un jugador que cuenta con el beneplácito de Setién: "El hecho de que haya llegado es porque he dado el visto bueno. Es un futbolista que como todos los buenos futbolistas estás deseando que vengan, eso es indiscutible. Tenemos muchos, pero como en todo hay una competencia y tendrá que pelear y demostrar su talento, a ver. Nosotros hay muchas cosas que requerimos de los jugadores, no solo el talento, sino que tiene que aportar cosas al funcionamiento del equipo. A veces tienen que renunciar a cosas de sí mismos para ayudar al equipo, todos juegan para todos. Tenemos que ver esa capacidad que tiene para entender lo que le vamos a pedir y desarrollarlo. Seguro que lo hará porque los buenos futbolistas entienden la esencia del juego. Luego a ver el estado de forma en el que está. Hasta que no le veamos no podré decir cuando podrá jugar".

Posible lesión de Feddal: "No sé, se le hicieron unas pruebas, no parece que sea importante pero hay que ver la evolución. Sidnei está bien pero tiene el riesgo de que se le salga el hombro otra vez y hay dejar un margen para evitar el riesgo".

Jugadores disponibles para ocupar volver a jugar con tres centrales: "Podríamos, tenemos a Javi, a Antonio (Barragñan) incluso a Junior, no le voy a dar pistas a Solari".

Sus palabras sobre la afición del Betis comparándola con la del Huesca se malinterpretaron: "Sé lo que quiero decir y las intenciones que tengo, las interpretaciones no las puedo controlar, no busco conflictos, respeto al Betis y a su afición".

Sus impresiones sobre el cambio de sistema ante la Real Sociedad: "Hay muchas cosas que hicimos bien, hay otras que cambian. Para unas cosas nos da más beneficio, para otras nos lo quita. Para unas cosas te da más soluciones jugar con carrileros para otras no, después de analizarlo es verdad que hicimos un gran partido ante un rival difícil que nos comprometió mucho. Quizás es algo que valoramos permanentemente, la posibilidad de cambiar y de esto sacamos cosas positivas después de analizar el partido y las coas que hemos visto. Es una opción a tener en cuenta. Ya lo trabajamos en pretemporada para tener esta opción y ahora pues veremos a ver la situación y el estado de forma. Esto es lo que va cambiando y tratamos de elegir la mejor opción. Lo importante es que los jugadores lo entienden bien. Esto lo valoramos".

Diferencias entre un sistema y otro: "La profundidad que tienes con los dos carrileros a veces no te la dan los extremos. En defensa proteges mejor el área con tres centrales y amplias más el campo. Cosas que bueno, como todo, tiene sus beneficios en unas cosas y prejuicios en otras. Estoy seguro de que los dos sistemas nos van bien, en los dos tenemos mucha capacidad porque metemos a mucha gente por dentro. Con cuatro defensas podemos llegar con más gente al remate pero te desproteges atrás. No es fácil encontrar el equilibrio, a veces hay jugadores que pierden la posición. Estamos contentos con como nos va. Hoy hemos visto imágenes, cosas que podemos mejorar pero lo importante en el dibujo es la interpretación que hacen los jugadores de él".

Al Betis están llegando jugadores de nivel: "Eso dice mucho de la capacidad de nuestros profesionales como Lorenzo o la directiva. Seguramente han trabajado muy bien para que esto se pueda producir. Estamos encantados de que puedan venir grandes futbolistas y de tener dinero para poder hacerlo".

El equipo está fichando jugadores con futuro: "Creo que esto a mi me parece bien, que el club piense en el futuro no solo a corto plazo. Las cosas a corto plazo se ven de una manera diferente, si quieres tener estabilidad tienes que pensar más a largo plazo, es la única manera de dar estabilidad y hacer que perdure en el tiempo. Desde mi llegada la intención ha sido esta, ganar el partido del domingo pero pensar en lo que va a pasar el año que viene, y que los jugadores que lleguen se consoliden. Ganar el domingo es una exigencia, pero la realidad es que te condiciona, vas quemando cosas que pueden valer y a las que hay que dar tiempo".