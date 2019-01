Setién: "Nos está faltando finura arriba"

Quique Setién, técnico verdiblanco, ha mostrado su desilusión y tristeza al término del partido por el resultado. "Ha sido un poco triste habernos dejado, al menos, un punto, hicimos méritos suficientes", afirmó el cántabro.

Su impresión del partido: "Primera parte desajustes, pero controlamos casi todo el partido, juego y espacio, se nos han metido muy atrás, nos ha costado mucho progresar y profundizar. En la segunda parte sí lo hemos logrado, pero al final el Madrid siempre es el Madrid y no es fácil".

El Real Madrid: lo que nos ha descolocado es que saliera con 5 defensas, fortaleciendo la zona central del área, tb con jugadores del centro del campo, se han replegado mucho y esto no lo esperábamos, pero salvo los minutos al principio creo que lo hemos controlado bien. Es verdad que nos ha faltado precisión, con centros y remates".

Ceballos decidió el partido: "Sí, esto es lo que hay, cuando tienen tan buenos jugadores estás expuestos a que en cualquier acción aislada te metan gol".

¿Como ha visto Setién al equipo?: "Nervioso no, en todo caso si el equipo no demostrara que no compitiera y que no jugara bien, estamos teniendo ocasiones, estamos siendo superiores, nos está faltando quizá finura arriba, contento, sensaciones son buenas, ya llegarán las vitorias".