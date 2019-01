Setién habla sobre Lainez, el VAR, la Copa, el calendario...

Quique Setién ha comparecido en la previa del choque entre el Betis y la Real Sociedad y ha repasado varios temas de la actualidad del conjunto verdiblanco. Como se puede ver en el vídeo, la rueda de prensa ha comenzado con un pequeño enganchón a cuenta de la posibilidad de pasar, o no, a la siguiente ronda de la Copa.

Primera final: "No hay vuelta. Vamos con ganas e ilusión. Pensamos que podemos superar la eliminatoria. Enfrente hay un rival con mucho potencial lo normal contra este equipo es que haya igualdad y el resultado será incierto. El partido será un calco de lo que hemos visto contra este rival recientemente. Hay igualdad, alternativas. Creo que en la ida hicimos méritos para ganar, pero en LaLiga fue al revés. Preveo más o menos lo mismo. Será parejo y a ver si tenemos la fortuna de acertar con la portería y superar la eliminatoria, que es lo que queremos".

Pueden caer eliminados: "Si valoramos la posibilidad de que pasemos, también hay que valorar la opción de que pasemos. Podemos pasar y ganar al Girona y ser sextos. No digo que pasemos seguro, si no aceptaría 14 todos los domingos. Hay igualdad entre los dos equipos. Por supuesto que hay una posibilidad de que nos eliminen, la misma que tenemos de pasar".

Estado de Junior: "Tenemos una serie de jugadores que podrían estar. No es el caso de Junior que siente una pequeña molestia. Hay otros jugadores que están en riesgo de lesión que no van a viajar porque les podemos perder para más tiempo. Ante esto no vamos a arriesgar porque quedan muchos partidos, estamos ahí en todas las competiciones. Si fuera una final pues seguramente forzaríamos más, pero la recomendación es que hay que tener cuidado con algunos jugadores como Guardado o Francis. Tenemos un partido importantísimo en unos días contra el Girona. Viajan algunos del filial. Sidnei va bien, está casi a punto. Ryad ha caído enfermo, no va a viajar con el equipo".

¿Lainez va a jugar?: Estamos a la espera de que llegue un papel que confirme que puede participar. En principio va en la convocatoria. Estos tres días han sido una toma de contacto que nos ha coincidido con un partido. Ha sido más regenerativo que de trabajo real. Es un chaval que le vemos con mucha ilusión y ganas. Estoy pendiente de sentarme con él con detenimiento para comentarle lo que queremos de él. Está conociendo a sus compañeros, adaptándose. Hay que darle un margen e intercambiaremos la información que sea conveniente para que nos dé lo que esperamos.

Mandi: "Sobre Mandi he hablado muchas veces. Es un futbolista que nos aporta muchísimas cosas. Es tremendamente riguroso consigo mismo. Su capacidad de aprendizaje es extraordinaria. Su autocrítica también es alta. Es un jugador que su aportación es extraordinaria, su mejora ha sido espectacular. Se está convirtiendo en un grandísimo futbolista. Todos los futbolistas en general te dan y te quitan cosas. Lo que hace bien lo hace muy bien y lo que no hace bien lo analiza con detenimiento. Revisa permanentemente todo lo que hace. Tiene cosas que mejorar, pero está en el camino de ser cada día mejor".

Queja por el calendario: "Si el Domingo de Ramos es importante y lo ideal es cambiar la fecha ojalá se pueda hacer. A Tebas es difícil influenciarle porque nos ha puesto el partido de Girona a las 12:00 cuando vamos a volver a la una de la mañana. Arreglaría mucho el calendario. No sé la capacidad que tenemos para cambiar las cosas, muy poca me parece".

La Real ha mejorado con Imanol: "Esperábamos esto de la Real al principio de la temporada. Los equipos tienen periodos en los que a veces están por encima o por debajo de su rendimiento. Ya hacía muchas cosas bien. Ahora tiene más acierto ante la portería, o más tranquilidad. Yo preveía de la Real que iba a ser uno de los rivales -como el Celta, el Athletic o el Villarreal- que tenían que estar ahí. Son rivales parejos al tuyo. Ahora la Real está mejor. Más desahogada. No veo grandes cambios con la Real de LaLiga, entonces nos comprometió más que en la Copa".

Explicaciones del VAR: "Me gustó bastante la rueda de prensa y el enfoque que dieron a esta situación porque necesitamos saber por qué pasan las cosas. Hay análisis que están bien y que nos van a ayudar a saber las decisiones que toman. En otro tipo de decisiones no se revisan y hay otras cuestiones que me gustaría valorar con los árbitros. Ya se lo he comunicado a algunos para que haya más cercanía sobre el entendimiento. Así quitar tensión y situaciones que se dan en los partidos. Serviría para calmar un poco los ánimos. Cuando ellos mismos no se ponen de acuerdo por la misma acción porque ves que a veces la revisan y otras no. Al final acabas dudando. Incluso para ellos debe de suponer un problema. ¿Por qué un línea levanta y otros no? Supongo que necesitan tiempo para mejorar esta herramienta. Para mí es mucho mejor que esté y cuando se unifique el criterio se verá que es buena".