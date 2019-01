Setién: "Lo estamos haciendo bien, a veces, hasta por encima de lo esperado"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar la actualidad verdiblanca, que pasa por el partido de mañana ante el Girona y el cruce de los caurtos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol y las estadísticas favorables ante los 'pericos'. "A mí las estadísticas me dicen poco, todos los partidos son diferentes. La realidad es que el Espanyol, tomando de referencia el partido de Barcelona, fue uno de los más duros. Fue uno de los días en los que estuvimos mejor. Será una eliminatoria equilibrada y muy difícil para los dos. El Espanyol tiene un equipo que perfectamente nos puede complicar las cosas", ha dicho el cántabro.

En cuanto a si prefería otro rival o está satisfecho con el que le ha tocado, Setién ha comentado: "No tenía ninguna preferencia porque todos los equipos eran difíciles. Uno no sabe dónde está la clave. Aunque es verdad que la exigencia de un derbi es demasiada alta para los dos y prefería que no tocara".

Con respecto a las novedades en la lista de convocados, Setién ha aseverado: "Sidnei va muy bien. Va a entrar en la convocatoria pero no está exento de riesgo, porque una mala caída se le puede volver a salir el hombro. Las sensaciones que él tiene son positivas. Junior aún tardará un poco más. Ha vuelto hoy y va mejor, pero tardará en incorporarse, seguramente a partir de la semana que viene lo valoraremos de nuevo. Kaptoum también va mejor. Del resto de jugadores hay aún alguno bastante cansado del partido del otro día, porque fue de una alta exigencia para todos, el césped estaba irregular y hay que tener en cuenta también la intensidad que tendrá el partido de mañana contra el Girona".

Sobre el poco tiempo que transcurrido desde el partido de San Sebastián hasta el de mañana, Setién se ha vuelto a mostrar contrariado: "Nos quejamos como también pueden hacerlo otros equipos que también les afectará. Nosotros llegamos a las tres de la mañana y aún hay jugadores muy cansados. Nos podían haber puesto a las seis y media o a las nueve menos cuarto. Pero así ha sido y así lo hemos podido preparar".

Siguen muy vivos en las tres competiciones: "Nosotros seguimos trabajando más en el objetivo que en el día a día. Intentamos crecer, mejorar, sacar puntos y pasar eliminatorias. Afortunadamente, lo estamos haciendo bien. A veces, hasta por encima de lo esperado".

El partido ante el Girona: "Conviene ganar siempre. Mañana, pasado y todos los partidos. Estamos aquí para ganar siempre y hacer las cosas bien. Pero todos los equipos quieren lo mismo. El Girona es un gran equipo. Siempre nos ha comprometido mucho, tanto en su casa como aquí. Tiene a buenos futbolistas y no va a ser fácil. Será un partido con alternativas, porque no es un equipo que se meta atrás, sino que busca ir arriba a hacerte daño. El Girona es un gran equipo, hay que tenerle en cuenta. Ahí está también luchando para estar arriba, como el Getafe. Quizás no se cuenta con algunos equipos porque no tienen una gran trayectoria en Primera, pero yo los valoro mucho porque lo están haciendo muy bien".

Pese a la buena temporada, hay un sector de la grada al que no acaba de convencer: "Nunca me ha faltado el aire. Es verdad que uno siempre está expuesto a que las cosas no gusten. Pero la afición es tan amplia y hay tantas opiniones, que yo me quedo con la gente que ve las cosas con una perspectiva positiva. Para los que no, pues los escucho e intento aprender. Pero creo que hay mucha gente entre la afición que piensa que los accidentes también pueden pasar, pero que la trayectoria es muy positiva".

Por último, sobre la polémica sobre la presunta alineación indebida del Barcelona y que siga en la competición, el míster bético ha contestado: "No sé qué es lo que ha pasado, no sé si ha hecho las cosas bien o no. La realidad es que está. Yo siempre quiero que estén los mejores equipos y jugadores".