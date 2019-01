Javi García: "Hemos sido fieles a nuestro juego"

Para el partido de hoy, Javi García ha sido el elegido por Setién para ocupar el centro de la zaga. El jugador murciano, que recibió un duro golpe en el pómulo en el primer tiempo, ha destacado la fidelidad que ha mostrado el equipo a su estilo durante los noventa minutos: "Al final hemos sido fieles a nuestro juego, hemos creído en nosotros, la afición ha estado espectacular, como siempre y bueno, todo el beticismo tiene que estar de enhorabuena".

Sobre el partido: "No recuerdo otro partido con esta tensión, con estos minutos finales como los de hoy. Ha sido un partido muy exigente, la primera parte ha sido muy buena, hemos tenido minutos de muy buen fútbol, el equipo ha sabido resarcirse. En el descanso estábamos convencidos de que jugando así iba a llegar al victoria, el equipo tiene que estar de enhorabuena porque no es fácil ganar al Girona".

Javi García recibió un duro golpe en el primer tiempo: "Bien, la verdad es que ha quedado en un golpe, lo que pasa es que en la cara los golpes llaman más la atención pero bueno, no es nada. Cuando uno se ve en el campo y encima después de un tiempo sin jugar no quiere salir".

Se ha convertido en un jugador polivalente: "El míster cuenta conmigo como central y como medio, estoy aquí para sumar".

El Betis sigue en la zona alta: "A mí no me gusta mirar la clasificación, la tensión del partido me ha dejado flojo".

Ahora a pensar en la Copa: "Contento porque es una competición en la que tenemos una ganas especiales, es un título importante para la afición y queremos hacerlo lo mejor posible".