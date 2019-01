Lainez, segundo debut más precoz de un extranjero en el Betis

Tras el amago 'interruptus' en Anoeta, Lainez se estrenó como bético en el 81. Es el segundo extranjero más joven en hacerlo en Primera (18 años y 225 días), tras Pibe (16 y 107), según @LaLigaenDirecto.

El azteca saltó al terreno de juego en el minuto 80 y vivió en el césped el éxtasis tras el 3-2 de Canales, anotado desde el punto de penalti.

El ex del América no tuvo mucho tiempo para demostrar sus cualidades, pero evidenció descaro y no se escondió pese a la tensión del choque. En su mejor intervención encaró y puso un balón atrás que acabó en remate.