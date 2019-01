Una semana para definir los objetivos

Arrancó ayer la última semana completa de la ventana invernal de transferencias, un tramo clave de este mercado en el que el Betis ya se ha reforzado con el atacante Lainez, que debutaba este domingo ante el Girona, pero que desea exprimir un poco más, habida cuenta de que se ha iniciado la segunda vuelta de una de las temporadas más abiertas que se recuerdan en la lucha por los puestos europeos.

En este sentido, como ya se ha publicado en estas páginas, Serra Ferrer anda a la caza de un 'killer' que sea la guinda para una delantera todavía por debajo de las expectativas, aunque el míster, Quique Setién, prefiere que antes deje la disciplina heliopolitana Sergio León, el punta con que menos cuenta, para que el elegido compita sólo con Sanabria (que está siendo ofrecido en Inglaterra, Francia e Italia por varios intermediarios, pese a su deseo de no salir, al menos hasta verano) y Loren.

"No contemplo estar con cuatro delanteros. La realidad es que jugamos normalmente con uno. A veces, lo hacemos con dos, por lo que es verdad que un tercero hay que tener. Si tengo que tener cuatro, los tendría. Sergio y otros saben perfectamente de mi boca el rol que cumplen en el equipo. Luego, están los intereses de cada uno para salir, quedarse, jugar menos o jugar más... Esto queda en el régimen interno. A todos les gusta jugar, pero no puedo poner a todos", argumentaba el santanderino, que opinó también sobre los pitos de un sector de la afición a Sanabria, así como de los ánimos a Sergio León: "Hay veces que lo que opina la grada y lo que opino yo no está en consonancia. Tonny es un futbolista al que le está costando y al que esperamos desde hace tiempo. Está trabajando, esforzándose. Trabajó, defendió el balón, vino en apoyo... Nos da cosas. A todos nos gustaría que marcara goles. Estoy contento con los tres".

Sea como fuere, Setién volvía a recordar que se decanta por las plantillas cortas y versátiles: "Puedo esperar todo. Me van informando de cómo están las situaciones, pero lo que tenemos que tener claro es que hay jugadores que tienen que salir para que lleguen otros. No quiero tener veintitantos, porque luego eso es difícil de gestionar".

El primero en abandonar el barco, más metafórica que literalmente (pues ya está fuera, disputando la Copa de Asia), será Inui, cuyo préstamo al Alavés, seguramente con incentivos (remunerado) y una opción de compra, está prácticamente cerrado. Este movimiento no es baladí, pues el japonés liberará una plaza extracomunitaria, dejando las otras dos para Lainez y un Sidnei que no acaba de conseguir la doble nacionalidad. El hueco foráneo podría ser para el artillero, ya que uno de los que más gusta es argentino y no tiene ancestros europeos, aunque ya confirmó ESTADIO que el agente de Lautaro Martínez no tiene aún noticias desde Heliópolis. Parece más lógico que el que ocupe la vacante sea Emerson Leite, que al cierre de esta edición disputaba con Brasil ante Venezuela el segundo partido del Sudamericano sub 20 (tras el 0-0 ante Colombia del pasado sábado, que jugó íntegro). Tanto Betis como Barcelona, que van de la mano en una operación que se iría a los 12 millones de euros, apuestan por concretar ya el fichaje del carrilero diestro del Atlético Mineiro antes de que la cita continental encarezca un 'producto' al que ya han echado el ojo Chelsea, Arsenal e Inter de Milán, entre otros.

Volviendo al delantero, la hoja de ruta trazada por la comisión deportiva verdiblanca no difiere un ápice de ventanas anteriores, con la salvedad de que la de enero es más corta. Como ya manifestó Ángel Haro en su última comparencia en los medios oficiales, lo razonable era esperar a los últimos días de mercado, cuando suelen aparecer oportunidades antes complicadas o fuera del alcance de clubes menos pudientes. En la planta noble del Benito Villamarín se han hecho números y movido fichas (aplazamiento del gasto, con primeros pagos ya en el ejercicio 19/20; adelantamiento de próximas partidas de derechos televisivos; renegociación del límite salarial con LaLiga...) para que haya de sobra para reforzar las dos posiciones señaladas, aparte de la que ocupa Lainez, por lo que sólo queda rematar.

Por si acaso, Serra ha adelantado gestiones por varios delanteros, que constituirían el 'plan B o C' a una opción preferencial (que se mantiene más o menos en secreto) para activarlas a partir del lunes si falla la primera bala. Lucas Pérez (West Ham) y Kevin-Prince Boateng (Sassuolo) son las que más cuadraban, si bien el coruñés se impacienta, mientras que el germano-ghanés ya es culé, cedido con opción de compra (8 kilos). Cunha (Leipzig), mucho más joven que ambos, sería más pensando a medio plazo.