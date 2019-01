El Betis conquista la ´novena provincia´.

Se ha convertido en costumbre esta temporada ver al Real Betis salir victorioso de sus enfrentamientos contra equipos catalanes. Con una relación muy estrecha por los antecedentes históricos conocidos por todos, el equipo verdiblanco lleva en esta campaña, tanto dentro como fuera de casa, un pleno de victorias ante los conjuntos de la 'novena provincia'.

De la tres visitas que ha realizado la entidad de Heliópolis en lo que llevamos de temporada a Cataluña (Montilivi, Camp Nou y RCDE Stadium), los de Setién se han vuelto para casa con los tres puntos en las tres ocasiones (9/9), viviendo tardes de gran fútbol como la que se recuerda en 'Can Barça'.

El primer choque fue en la jornada 6 ante el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi. Un Betis que no había comenzado de la mejor manera la temporada, llegaba al feudo gerundense con la necesidad de ganar los tres puntos para no descartarse de la pelea por Europa a las primeras de cambio. Un encuentro difícil, ante un rival duro como es el Girona de Eusebio, que puso contra las cuerdas a los de Setién. Sin embargo, una buena segunda parte permitió al Betis refrendar su dominio con el esférico en forma de gol. Tanto de Loren en el 64' a centro de Francis y 0-1. Dicho gol no acabó con la insistencia del Girona, pero a base de trabajo, una pizca de suerte y un gran Pau López el Betis pudo olver a Sevilla con una más que valiosa victoria.

La siguiente prueba fue seis jornadas después, en la 12. Nuevo desplazamiento a Cataluña, ésta vez a la Ciudad Condal. El Barça líder esperaba con ansias defender su primer puesto y no pondría las cosas sencillas para Setién y compañía. No obstante, allí se plantó uno de los mejores Betis que se recuerdan. Fútbol de toque, presión alta, intensidad en el juego, eficacia y personalidad fueron los ingredientes que conjugó el equipo verdiblanco para llevarse un contundente triunfo por 3-4. Junior (que fue un verdadero puñal por su banda), Joaquín, Lo Celso y Canales fueron los artífices de una de las victorias más bonitas que guardan los béticos en la retina en los últimos años.

Y llega el RCDE Stadium. Asentados ya en la zona media-alta de la clasificación, peleando directamente por los puestos europeos, se enfrentaba el Betis a un Espanyol que había comenzado la temporada siendo una de las revelaciones del campeonato. A pesar de comenzar perdiendo con un gol de Sergio García, el equipo de las trece barras consiguió dar un golpe sobre la mesa y remontar a base de fútbol el choque por 1-3. Lo Celso tras una gran jugada de Canales, Tello de libre directo y Óscar Duarte en propia portería sellaron la victoria.

Con el comienzo de la segunda vuelta, la historia parece continuar. Ahora en casa. Este pasado fin de semana el Betis logró una agónica victoria en el Benito Villamarín ante el Girona por 3-2 gracias a otra remontada que culminó Sergio Canales de penalti en el último minuto. Triunfo que completa el pleno de 12 de 12, el saldo de 11 goles a favor y solo 6 en contra, y que ratifica que, por el momento, el Betis le tiene cogida la medida a los equipos catalanes.

Estas semanas el Betis tiene dos nuevas oportunidades para seguir con la racha. Los enfrentamientos ante el Espanyol de cara la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey pueden certificar su buen hacer esta temporada y permitir seguir soñando en una competición especial para los béticos como es el torneo del K.O.