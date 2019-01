Lo Celso, Joaquín, Javi García y Sidnei, ausentes en el entrenamiento

El Betis ha completado la última sesión de entrenamiento antes del partido de Copa contra el Espanyol. El equipo verdiblanco partirá hoy hacia Barcelona, donde mañana disputará la ida de los cuartos de final de la competición del KO.

No han participado en el entrenamiento de hoy Lo Celso, Sidnei ni Joaquín. El primero de ellos está sancionado para el choque de ida, mientras que Setién ya anunció tras el choque frente al Girona que el gaditano arrastraba unas molestias que aconsejaron que no jugara frente a los blanquirrojos. El técnico ha confirmado en sala de prensa que Joaquín y Javi García están enfermos. Por su parte, Sidnei ha vuelto ya de su viaje a Brasil tras el fallecimiento de su padre, pero se ha ejercitado en el gimnasio. Además, Junior y Francis han completado una parte del entrenamiento, pero no están para volver a la convocatoria.

Sí ha estado en el entrenamiento Antonio Sanabria, que se despide de sus compañeros para firmar por el Genoa por los próximos 18 meses en calidad de cedido, pero antes viajará a Barcelona para el choque copero.