Setién: "El resultado es bueno, pero podríamos haber hecho algo más"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha destacado tras el encuentro el gran valor del empate conseguido por el Betis en Cornellà-El Prat, un resultado que hace que el equipo verdiblanco parta con ventaja con respecto al partido de vuelta.

Una pérdida del Betis originó el gol del Espanyol: "En la primera parte hemos sufrido desajustes, es verdad que nos han creado algo más de peligro, ha llegado su gol, nos hemos desordenado un poco, lo que ha permitido que en algunos pérdidas nos ocasionaran ocasiones de gol. El resto del partido lo hemos controlado bien, hemos tenido nuestras opciones de marcar, hemos sido superiores hasta los minutos finales. Creo que es verdad que el resultado es bueno para nosotros pero podíamos haber hecho algo más."

La eliminatoria no está resuelta: "La verdad es que no, es mejor ir empate a uno que 0-0. La eliminatoria no se iba resolver en este partido, el Espanyol tiene argumentos y futbolistas para complicarte la vida. Va a ser un partido igualado, quizás nosotros tengamos más control pero es un equipo que nos aprieta bien en la salida de balón, nos esperan y nos hacen contras de peligro. La eliminatoria está abierta y bueno, tenemos que afrontarla con mucha seriedad. Ahora tenemos un partido de liga antes de la vuelta. Trataremos de recuperar futbolistas que están un poco justos y bueno, hemos tenido que traer a cuatro chavales del filial porque no tenemos efectivos y bueno, espero que se puedan recuperar para la vuelta".

Buenos minutos de Lainez: "Para eso le hemos fichado, es un chaval que tiene buenas condiciones, tiene cosas interesantes, está en un periodo de adaptación. Se le ve que cuando coge el balón tiene cosas, esperamos que nos pueda dar muchas de esas cosas que tiene".

Todo se decidirá en el Villamarín: "Sí claro, siempre es mejor un 1-1 que un 0-0, lo que pasa es que no sabemos jugar a defendernos. Cuando lo hacemos no lo hacemos muy bien. Hoy nos han creado problemas cuando nos hemos replegado. Meter un gol puede ser definitivo, la posibilidad que te da este resultado es que te tienen que meter uno. No se encerrarán atrás tanto como lo han hecho en este partido."