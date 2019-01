Setién: "Nos han superado con claridad"

Quique Setién, técnico verdiblanco, ha reconocido tras el encuentro la superioridad del rival, sobre todo en la primera parte. El Betis mejoró en el segundo tiempo, pero a pesar de llegar a encerrar al Athletic no pudo empatar el partido. "No hemos hecho un buen partido, nos han superado con claridad, no hemos podido tener el balón, ha habido muchas situaciones en las que no hemos podido salir desde atrás. Cuando lo hemos conseguido nos han hecho faltas pero bueno, la primera parte no ha sido buena. En la segunda nos hemos entonado más. El dominio ha sido nuestro aunque no hemos tenido muchas llegadas pero bueno, lo hemos controlado".

Al Betis hoy le han generado muchos contraataques: "Este es el riesgo que nos supone jugar así. Hace unas semanas no pasó algo parecido, asumimos estos errores, hacemos estas cosas mal. A veces no generas arriba la claridad con la que sales desde atrás. Nosotros tenemos una manera de hacer las cosas pero a veces no nos salen bien".

Buenos minutos de Lainez: "Ha hecho cosas interesantes, sabemos de su calidad, ha sido una pena porque era un partido difícil. Este equipo aprieta mucho, llevábamos tres faltas ellos 16. Evidentemente no es fácil así pero bueno, es un chaval que nos dará muchas cosas".

Ahora a pensar en el partido de Copa: "Intentaremos sacar errores y conclusiones de este partido para afrontar el siguiente".