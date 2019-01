Joaquín: "La gente se ha puesto demasiado nerviosa"

Joaquín valoró el pase a la semifinal de la Copa gracias al triunfo por 3-1 sobre el Espanyol. "La gente se ha puesto demasiado nerviosa por la ansiedad de querer ganar en el minuto uno. El Espanyol ha hecho una gran primera parte y nosotros por esa ansiedad, por ese runrún no hemos encontrado nuestro juego y nuestra filosofía. En el segundo tiempo hemos sido diferente, con personalidad, cuidando el balón, hemos sido superiores y con uno menos hemos sido superiores", ha dicho el capitán verdiblanco.

La entrada de Joaquín fue decisiva para que el Betis remontara: "Me he sentido bien. En banda, lo tengo más que mamado. El equipo necesitaba profundidad, me he asociado bien con Gio, hemos hecho daño y de una jugada mía con Gio hemos encontrado el empate".

Joaquín quiso remarcar el partido de Sergio León: "Sergio no ha disfrutado de los minutos que él hubiera querido. Es difícil no poder jugar y aportar. En un día importante ha marcado el segundo y era importante. Es un bético más, la gente lo quiere. Pase lo que pase que sea lo mejor para él. Para nosotros sigue siendo importante".

El gaditano aguarda con ilusión las semifinales: "Ya estando en semis, cualquier equipo será complicado. Sólo deseo que sea una semifinal bonita, que podamos estar en la final. Estamos motivados e ilusionados siendo la final aquí en casa".