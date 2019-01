Quique Setién, sobre la semifinales, Sergio León, Canales, Lainez y el cierre del mercado

¿Temió por la eliminatoria?: "Sí. El Espanyol nos planteó allí muchas complicaciones. Maneja bien el balón, defiende bien. Nos ha complicado muchísimo la salida del balón. Nos ha cerrado bien la salida con Mandi. Estábamos temerosos con el balón y no teníamos la soltura que normalmente tenemos. La tensión con la que hemos jugado no nos ha salido bien en la primera parte y han sido superiores. Han tenido un palo y un gol nos hubiera costado. En la segunda parte nos ha costado al principio. Al hacer un cambio, variar el dibujo, la salida de Joaquín, que ha conectado bien con Gio y con Canales a la izquierda. Sergio León nos ha dado velocidad y ha hecho un gran gol. Ahí hemos empezado a controlar, hemos tenido ocasiones, llegadas y luego ha llegado la expulsión, que nos ha favorecido. Luego ha sido relativamente fácil. Sabíamos que no estaba resuelta y que iba a ser complicado".

Cambio de la primera a la segunda parte: "El empuje nuestro, la salida de Joaquín y meter a Canales en banda y con otro delantero ha podido ser la circunstancia. Ellos se han replegado y nos han dado espacio. Con espacio y en campo contrario somos capaces de hacer mucho daño. En la primera parte su presión ha sido alta y nos han cerrado. En la segunda hemos estado mejor con el balón. Uno no sabe si se los metes atrás o si ellos se meten atrás".

¿Quiere al Sevilla en semifinales?: "Me da igual el equipo que nos toque. Será tremendamente difícil. Los cuatro que pueden quedar son muy buenos equipos y están ahí por algo, igual que nosotros. Lo que me preocupa es recuperar a los jugadores para el domingo a las cuatro. A ver cómo está Carvalho que es muy importante para nosotros. Llevamos mucha tralla y hay que recuperar. A ver qué equipo podemos confeccionar para el domingo y luego para el miércoles".

Este tipo de eliminatorias hacen un campeón: "He visto el partido del Valencia ayer y fue más al límite que el nuestro. Como ilusión y como expectativa es así. La realidad luego es otra. Tenemos dos partidos antes de la final y espero que sea contra Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid o Girona son de un nivel extraordinario. No sabría decir quién llegaría a la final o a ganar. Ojalá seamos nosotros".

Lainez: "La primera parte, cuando más tiempo ha estado, ha sido cuando peor ha estado el equipo y esto lo acusan mucho los de arriba. La comunicación que tiene que haber entre los que tienen que surtir a estos futbolitas de balones no ha estado bien. No hemos tenido oportunidades de jugar en campo contrario. Ha tenido poca participación, se ha movido bien. Pero estoy contento. No espero que de repente nos dé cosas y resuelva partidos".

Sergio León: "Nunca estoy convencido de nada. Le doy muchas vueltas a las cosas. Lo que no hago es sacar conclusiones por un partido o una semana, sino de muchos meses y de una larga perspectiva. No condeno a nadie por un partido ni lo valoro sobremanera porque un día juegue bien. Necesito más cosas para tomar decisiones de esta calibre. Sé lo que me da la inmensa mayoría y lo que me quita. Ojalá que el que venga pueda mejorar a todos los que están. Luego las circunstancias cambian mucho y siempre hay jugadores con los que te creas unas expectativas que luego no se cumplen. Pero siempre cambias pensando que vas a mejorar".

Joel Robles sube a rematar: "Se habían cumplido los tres minutos y no habría rechace, por eso le hemos dado la libertad para subir. Era porque sabíamos que tras el rechace era el final".

Lágrimas de Sergio León: "Soy muy sensible a las emociones de todos los futbolistas. Con Sergio León he hablado esta mañana y le he dicho lo bien que ha trabajado y lo bien que ha llevado esta situación, que no es fácil. No es una cuestión personal, es futbolístico. Me pagan tomar decisiones y lo tengo que hacer con la cabeza fría para hacerlo lo mejor posible. No tomo decisiones caprichosas y por la emoción de un jugador. El más dolido por este tipo de decisiones soy yo. Pero las tengo que tomar, porque si las cosas no funcionan al que echan es a mí".

Estado físico del equipo: "Había muchos jugadores muy cansado. A Gio teníamos que haberlo cambiado pero no pudimos. Lo vamos a ver mejor mañana y pasado, aunque pasado les daremos descanso. Veremos sobre todo en el entrenamiento del sábado a ver cómo están. Hay jugadores que estaban hoy muy cansados".

Afición: "Hoy nuestra afición ha sabido entender la situación del equipo en el primer tiempo. Ha animado. El empuje cuando hemos empezado a acosar ha sido brutal. Es lo que esperas y este es el camino. Apoyar sobre todo en momentos de debilidad que es cuando lo necesitan. Lo que no pueden es tener dudas de que le ponen huevos. Todos estaban con la cabeza gacha en el primer tiempo, pero a veces las cosas no salen y el rival te exige y te somete. Nos hemos sobrepuesto, hemos sido capaces de darle la vuelta. Dos o tres acciones han hecho que se metieran atrás".

Canales: "Ya me habéis oído mucho hablar de Canales. Además del futbolista que hay en el campo hay una persona excepcional. Un chaval extraordinario, comprometido, buen compañero. Trabaja como un animal. Es como Mandi. Ya estará con hielo para estar en condiciones. Esas carreras que se pega en el minuto 80... es espectacular la calidad y el físico que nos da".

Patadas a Lainez: "Creo que hoy ha sido diferente al partido de Bilbao. Hoy ha habido algo, pero no ha sido la predisposición de Bilbao. Es muy ligero y se va al suelo. Tendrá que superar. Tendrá que mejorar ese espacio para hacer el control con más libertad. Poco a poco irá mejorando".

Mercado: "Hay una serie de nombres en los que trabaja el club. Mañana veremos cómo termina la cosa".

Baja de Tello y partido de Francis: "Ha estado a un gran nivel hoy. Ha tenido la capacidad de cambiar de banda y mantener el nivel. Nos ha dado cosas en ataque y en defensa. Ha hecho muchas cosas bien. Estoy muy contento porque estaba destrozado el otro día por su error. Hoy se ha repuesto de forma extraordinaria".