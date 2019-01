Real Betis 3-1 Espanyol: Revive y sonríe en 'su' Copa

Costó. Siempre cuesta. Pero este Betis tiene alma. Está vivo. Nunca baja los brazos, por muchos reveses que sufra. De menos a más, una dinámica eterna en verdiblanco digna de análisis, doblegó en la media hora final del tiempo reglamentario a un Espanyol que se adelantó y perdonó, forzando la prórroga y, con uno más, aplastó en el tiempo extra a su oponente para asegurarse la presencia en las semifinales de una Copa del Rey cuya final organizará el próximo 25 de mayo. Queda un mundo para eso, pero, de momento, acorta el camino 14 años después.

De inicio, Setién cubrió sus carencias en la izquierda con Guardado, dejando algo desguarnecido el centro del campo, que decidió repoblar con calidad y zurda. Así, Lo Celso, Lainez y Canales auxiliaban a William Carvalho, si bien, a la hora de la verdad, casi todos se descolgaban en ataque para intentar horadar la telaraña que había tejido Rubi. El partido, como tantos otros esta temporada en el Villamarín, se planteaba con un anfitrión a los mandos, con la parsimonia y la falta de profundidad habituales, y un Espanyol replegado que aprovechaba muy bien sus transiciones.

Baptistao, que ya probó los reflejos de Joel a los tres minutos, percutía como Piatti entre líneas, buscando la espalda de los centrales. El brasileño fue afinando la puntería poco a poco, ya que, en el ecuador de esta fase, estrelló en el larguero su remate a bocajarro, tras un córner ensayado que cabeceó muy solo Borja Iglesias, para acertar en otro balón parado que defendió pésimamente el cuadro verdiblanco: falta lateral que bota Víctor Sánchez y el '11' albiazul peina en el primer palo, sorprendiendo a todos, incluyendo a un Joel que hizo la estatua (33').

Además, el propio meta heliopolitano, Francis, Mandi, Bartra y Sidnei corrigieron varias acciones con marchamo de peligro, una sensación que apenas generó un Betis encomendado a los chispazos de Canales y Lainez. El cántabro mandó cerca del palo un libre directo a seis del intermedio, al tiempo que dejó antes de tacón para que Francis ganara la espalda de Javi López y Loren dejara su centro para Lo Celso, al que se le fue el control. Casi con el tiempo cumplido, el '22' forzó un córner que, al principio, pareció penalti y que Mandi, de media chilena, no pudo convertir en ocasión. Un bagaje demasiado corto.

En la reanudación, el panorama, lejos de mejorar, se tornaba muy negro, ya que Carvalho, renqueante de una entrada tempranera de Baptistao, dijo basta, amén de que el despertar de Lo Celso -enorme su pase a Loren, que estaba en fuera de juego- no fue suficiente para parar el empuje de los de Rubi, quienes pudieron cerrar la eliminatoria en dos buenos remates de Borja Iglesias y Piatti que logró despejar a córner milagrosamente Joel Robles. Tocaba recomponerse a contrarreloj.

Sergio León la tuvo en el 64, después de un maravilloso pase en largo de Sidnei que desajustó a la zaga amarilla, pero su zurdazo a quemarropa de izquierda lo aborta con el pie Roberto. Era el latigazo que necesitaba la contienda, especialmente el anfitrión, que rozó el gol de nuevo en la siguiente acometida, fruto de un gran cabezazo de Joaquín, a pase de Canales, que interrumpió Piatti a tiempo.

Los de Setién corría riesgos, lo que a punto estuvo de aprovechar el propio extremo argentino del Espanyol en una buena contra, pero no había más remedio que aceptar el intercambio de golpes. Francis y Canales articularon el siguiente, pero se olió el empate, realmente, en otro por la derecha en el que Joaquín superó con calidad la salida de Roberto, si bien la defensa catalana despejó bajo palos. Merecía premio ya el cuadro verdiblanco, pero tampoco lo halló Lo Celso, bloqueado en el segundo palo por Borja Iglesias a renglón seguido. No volvería a fallar el genio rosarino en el 76, haciendo aún mejor un gran pase interior de Joaquín con un control orientado y una definición de las caras con la zurda.

Había tiempo para evitar la prórroga, y ya se sabe que el Betis no entiende de medias tintas, por lo que buscó más madera, cabalgando a lomos de su incombustible capitán. Bartra y el propio Gio, desde la frontal, dejaronclaro que las fuerzas estaban intactas y que el repliegue no era una opción. Con el tiempo casi cumplido, Sergio León se inventó un centro de rabona al que no llegó por poco Loren ante Roberto. Fue la última, pues el de Palma del Río resbaló cuando enfilaba la portería visitante con ventaja y Marc Roca enmendó su grosero error en la salida ante Loren agarrando al marbellí, lo que le costó la expulsión y dejar con diez a su equipo durante la prórroga.

La fase extra arrancó con un anfitrión desatado, hasta el punto de que Loren y Guardado estuvieron a punto de sorprender enseguida a Roberto desde fuera del área, pero sería Sergio León, el que más lo necesitaba, el artífice de la remontada, merced a un jugadón personal del cordobés, que recortó con clase a Rosales, se coló entre los centrales y fusiló con furia la portería visitante. Se había logrado lo más difícil, pero el Betis buscó sangre para beneficiarse de la tesitura y evitar posibles sustos. Y le salió bien, pues Mandi apuntilló un balón suelto en el área que nunca dieron por perdido Loren ni Bartra, aunque De Burgos Bengoetxea quiso que el VAR lo revisara. Todo correcto.

De ahí al final, una noche, al fin, plácida en la Avenida de La Palmera, con los locales dejando pasar el tiempo con el balón en su poder y los 'pericos' exhaustos y moralmente hundidos. Incluso, Joaquín pudo ampliar la renta desde lejos, mientras que Canales fue objeto de un claro penalti que, en primera instancia, invalidó el asistente por un fuera de juego que no pareció, si bien aquí tampoco invalidaron desde la sala de videoarbitraje. Tampoco importó demasiado a Heliópolis, ya que el objetivo estaba amarrado: el Betis estará en las semifinales de 'su' Copa del Rey. La última vez que lo logró, tocó 'plata'.

- Ficha técnica:

3 - Betis: Joel Robles; Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Guardado (Javi García, m.103); Sergio Canales, Willian Carvalho (Joaquín, m.55), Lo Celso; Diego Lainez (Sergio León, m.61) y Loren Morón.

1 - Espanyol: Roberto; Rosales, Lluís, Hermoso, Javi López; Marc Roca, Víctor Sánchez, Melendo (Granero, m.68); Baptistao (Darder, m.95), Piatti (Sergio García, m.81) y Borja Iglesias.

Goles: 0-1, M.33: Leo Baptistao. 1-1, M.76: Lo Celso. 2-1, M.95: Sergio León. 3-1, M.99: Mandi.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Expulsó por dos amarillas al espanyolista Marc Roca, quien las vio en los minutos 58 y 93+. Además, amonestó a los visitantes Hermoso (m.13), Rosales (m.85), Granero (m.87), Baptistao (m.90), Sergio García (m.92), y a los locales Lainez (m.35), Lo Celso (m.51), Mandi (m.72), Canales (m.91) y Francis (m.115).

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos cuarenta mil espectadores. Una débil lluvia estuvo presente horas antes del partido, aunque el césped aguantó bien. EFE