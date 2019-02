"Sergio León se negó a fichar por nuestro club"

Sergio León ha sido protagonista de varios episodios durante el mercado invernal y hasta el último día, prácticamente, se daba por hecho que se acabaría marchando. Ya no sólo por coleccionar un gran número de interesados, sino por no estar entrando apenas en los planes de un Quique Setién quien dijo que su idea respecto al cordobés no cambiaba pese a marcar éste un tanto frente al Espanyol.

Rayo Vallecano, Valencia CF, Espanyol, Alavés o Celta de Vigo tantearon su posible contratación, aunque del extranjero también recibió propuestas de la Premier, la Bundesliga, la Ligue 1, Estados Unidos, China, Japón y Bélgica. Y desde la Jupiler Pro League, no en vano, han llegado a reconocerlo. Concretamente, desde el Anderlecht.

"No es que -Facundo- Ferreyra rechazase al Anderlecht, es que el Espanyol tiene más fama. ¿Akgül? Es un buen jugador y nos lo han propuesto, pero hicimos una oferta en firme sólo por tres jugadores: Zulj, Ferreyra y el español Sergio León, que se negaron", ha reconocido a DH el director deportivo del equipo púrpura, Michael Verschueren.