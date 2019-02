Setién: "Hemos hecho un partido bastante inteligente"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha destacado en rueda de prensa el gran trabajo realizado por su equipo en el día de hoy ante un rival muy exigente como es el Atlético de Madrid: "Es un triunfo, uno siempre cuando se enfrenta a estos equipos ya parte con desventaja porque son grandes equipos con grandes jugadores, contra este equipo que defiende muy bien a uno le cuesta tanto hacer un gol. Hemos hecho un partido bastante inteligente, hemos defendido con el balón. Sabíamos de la dificultad que entraña progresar e ir hacia adelante. Ellos acumulan mucha gente, son especialistas en el trabajo defensivo, ha habido momentos que nos han apretado muy bien arriba y nos ha costado, ha sido un partido sin muchas ocasiones pero gracias al penalti hemos podido ganar. Oblak ha hecho una parada extraordinaria al cabezazo de Zou, estos partidos a veces se decantan por acciones aisladas, el partido del Wanda fue similar. Al final ellos nos ganan con un tiro fuera del área. Es una satisfacción ganar este partido, afrontamos el futuro con tranquilidad y ahora a descansar para el partido de copa".

El Betis refuerza su moral con esta victora: "Las victorias siempre ayudan, te dan tranquilidad, refuerzan a los jugadores de que si de verdad tenemos un poco de suerte y hacemos las cosas bien ganas, esto siempre desde que yo estoy aquí se va cumpliendo. Tenemos fases en las que nos cuesta un pocos mas, el equipo da muestra de que se tiene que confiar en él. Es verdad que podemos perder contra el último pero también podemos ganar a equipos como estos. Nos viene muy bien porque sumas tres puntos, estas en los puestos altos, seguimos en las tres competiciones, a ver si somos capaces de mantener esto hasta el final".

Kaptoum ha sido una de las sorpresas en el once: "La cuestión de Katpoum es que lleva tiempo sin jugar, tenemos mucha fe en él, tiene cosas extraordinarias, en el primer tiempo estaba nervioso, no ha hecho todo lo que es capaz, en la segunda ha estado mas suelto, tiene unas condiciones extraordinarias, con confianza nos va a dar muchas cosas".

Las acciones del penalti de Canales y el posible penalti sobre Morata: "No he visto ninguna de las dos, me han dicho que ha sido una mano pero la otra no he visto nada, no sé si ha sido penalti o no".

La gente ha ovacionado a Francis al ser sustituido: "Esto es lo que uno reclama, es la realidad, cuando tu tienes jugadores que están en el campo lo que quieres es que desde la grada les animen cuando llegan los momentos difíciles. No dejan de ser chavales que tienen un futuro por delante magnífico. Nadie nace aprendido, tanto él como muchos necesitan el cariño y el apoyo de la afición. Le estamos viendo en una posición que no es la suya y está rindiendo a un nivel extraordinario, me alegro por el recibimiento de la afición".

Canales, el elegido para tirar los penaltis: "Normalmente miro a ver quienes son los que mejor están actuando o mejor estado de ánimo tiene. Canales siempre tiene un estado de ánimo bueno. Le he visto bien, está con confianza y bueno, no había otro mejor en el campo para tirarlo".

El apoyo de la afición, vital para conseguire la victoria: "Le doy la misma importancia que le doy otras veces, la realidad es que siempre es mucho mejor recibir el ánimo de la gente, porque eso estimula, y más como en partidos de hoy. El aliento que te dan en momentos difíciles es vital para que salgan esas fuerzas que a veces necesitas".

A este equipo solo se falta un título: "A mi me faltan tantas cosas, me preocupo de que mis jugadores estén bien y el próximo partido lo podamos afrontar bien y con las mismas ganas que hemos afrontado este partido, me preocupo de que mi equipo juegue bien".

La sustitución de Bartra: "TenÍa molestias en el descanso, teníamos jugadores que nos hubiera gustado sustituirles porque llevan cansancio encima pero Bartra no era uno de ellos, solo ha sido un problema puntual. Vamos gestionando el equipo, con las victorias uno se recompone mejor".

El partido de Sergio León: "Ha estado muy bien en muchas cosas, estoy contento con su rendimiento, ha hecho bastantes cosas bien y estamos contentos de que este en condiciones".

Canales tiene nivel de selección: "Creo que Luis Enrique lo estará viendo seguro, no me meto en su trabajo, pero es un jugador que está a un nivel extraordinario, lleva once partidos seguidos jugando todos los minutos y está como si empezáramos ahora la temporada. Trabaja muchísimo, se cuida muchísimo y ahí están los resultados. Me alegro por él por todo lo que ha pasado, superar lo que ha superado tiene muchísimo merito".

El Betis se mantiene en la zona alta: "La situación en la tabla ahora es circunstancial, siempre lo digo, da igual estar el cuarto que el sexto, lo que hay que hacer es llegar bien al final del campeonato, con fuerzas para dar el último impulso en el momento decisivo. Es difícil ganar dos o tres partido seguidos. No tenemos tanta capacidad como para ganar todos los partidos. Estaremos preparados para superar los momentos de dificultad que llegarán".