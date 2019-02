Los secretos de Canales para liderar al Betis

Sergio Canales es la cara de este Betis que llega lanzado a las semifinales de la Copa después de vencer al Atlético de Madrid y meterse en puestos europeos. El centrocampista cántabro no oculta que vive el mejor momento de su carrera y desvela los secretos que le hacen estar en un momento dulce de juego y de estado físico. Ante los colchoneros ejecutó a la perfección el penalti que dio el triunfo a los verdiblancos, además de ser el mejor un día más.

En entrevista con la cadena Cope, el santanderino dio las claves de su estado de gracia. "Llevo muchos años trabajando el físico, la fuerza y lo que hiciese en cada momento falta. Llevo tiempo que conozco a mi cuerpo, sé lo que necesita en cada momento. Sé lo que tengo que hacer. Empecé a hacer con un amigo el tema de fuerza, resistencia y ahora más prevención, de cada día saber si tengo que hacer fuerza, calentamiento, activación. Es una tarea que me está yendo muy bien. Lo hago de manera personal. La preparación con el equipo es muy buena y luego cada uno tiene sus cosas, su manera de trabajar. Antes o después de los entrenamientos, lo suelo hacer en la ciudad deportiva. Estoy muy contento, todo es hablado con el club. Las cosas van bien, así que, para qué cambiar. He madurado mucho, tengo las cosas muy claras, sé lo que quiero. En mi trabajo quiero llegar al máximo", ha indicado.

Canales también explicó que ha cambiado su alimentación para gozar de este gran estado de forma: "La dieta es fundamental. He descubierto algo que ha cambiado mi cuerpo. Hace tiempo con una nutricionista de confianza me recomendó quitar gluten, lácteos, lo he asimilado bien, recupero mejor. Las cosas que más me gustan son verduras, así que el día que me salgo no es grave. Con tantos partidos tampoco da tiempo. Este año no hemos salido, no hemos tenido oportunidad, hemos hablado de que alguna vez habrá que hacer alguna cena o algo". Y es que el descanso es fundamental. "No voy a ver la Super Bowl, estoy cansado. Tratamiento y recuperar ya para el siguiente y jugar un poco a la NBA, que me han dejado solo en casa y me entretenido un poco. Hoy dormiré bastante bien. Cuando ganas se duerme mucho mejor, no te vienen imágenes del partido ni nada", señalaba.

También ha dejado atrás Canales el miedo a las lesiones: "Si tienes miedo es muy complicado jugar, pero a este nivel, con todos muy preparados física y mentalmente. Hace un tiempo que lo olvidé, que es difícil que todo lo que pasé. Tengo más confianza que nunca. Te tienes que centrar en que siempre hay cosas positivas"

El centrocampista agradeció también a la afición el apoyo que dio al Betis durante los 90 minutos: "Llevamos muchos partidos con este ambiente, no me quiero imaginar cómo será el jueves. Nos han dado una ayudita extra. Cuando salimos al campo, con el ambiente que hay con el himno, es increíble, pocas veces lo he vivido. Estoy disfrutando mucho, el equipo me ayuda mucho con este estilo de juego, me lo estoy pasando bien. Estoy en el mejor momento de mi carrera".

Sobre la polémica por el penalti a Morata, Canales señaló que al Betis también le han perjudicado en alguna ocasión: "Son circunstancias del fútbol, nosotros también hemos tenido varias acciones en las que nos han perjudicados. El VAR irá mejorando, a mí me gusta. Es algo importante. Hay mucho en juego y si se utiliza bien puede ayudar mucho al fútbol".

El '6' verdiblanco espera una llamada de Luis Enrique: "Yo voy a trabajar a tope, la selección es un objetivo en mente, está claro y es el sueño de todo jugador. A pesar de las cosas malas, soy un privilegiado por poder jugar al fútbol, hay que ver las cosas con optimismo".

En la semifinal copera se enfrentará al Valencia, su exequipo. "No creo que celebrase un gol contra el Valencia, son sentimientos", concluyó.