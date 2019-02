Betis 2-2 Valencia: Un 'déjà vu' que lo baja de la nube

Los finales en el Benito Villamarín no son aptos para cardíacos, en gran parte porque este Betis es irregular, impredecible, cambiante. Pasa del todo a la nada varias veces durante sus encuentros. Un tobogán de sensaciones que, al menos, últimamente acababa en sonrisa, como ante Girona en LaLiga y el Espanyol en la Copa del Rey. En la noche de este jueves, la moneda al aire en que se convierten sus epílogos salió cruz, por lo que habrá de buscarse la gesta en Mestalla el Día de Andalucía para volver a La Palmera el último sábado de mayo para disputar la final. 'Su' final. Con los heliopolitanos de por medio, todo es posible. Incluso, después de desperdiciar este jueves un magnífico 2-0, quizás excesivo, que castigaba los indultos de un Valencia que, con un Kévin Gameiro estelar, se puso el cuchillo entre los dientes y empató sobre la bocina, perdonando Cheryshev también. Joaquín, a quien se le hizo larguísima esta ida de semifinales, simbolizó el vaivén de los locales, pasando de héroe (por fin se lleva su gol olímpico) a villano, con dos pérdidas mortales.

De inicio, Setién apostó por Joaquín como improvisado carrilero derecho, recuperando un doble pivote de mayor contención (Carvalho-Guardado) para liberar a Canales y Lo Celso a la espalda de Loren. Inoportuna recaída de Bartra aparte, el resultado fue un primer tiempo de los habituales este curso en el Villamarín, con un anfitrión que empezó y acabó mandando, pero que acusó durante buena parte de esta fase el empuje de su rival. De hecho, el 1-0 al descanso, fruto de la eficaz combinación que precedió al pitido de Del Cerro Grande, fue la mejor noticia de largo en verdiblanco, pues entre Mandi, Joel y el travesaño habían evitado varios sustos foráneos, con Rodrigo, Carlos Soler, Santi Mina y Piccini como ejecutores. Incluso, Parejo había avisado en el 17 con un libre directo desde la frontal que despejó oportunamente Javi García en la barrera.

Pero este Betis parece tocado por la varita de la fe y la ilusión. Se resiste a hincar la rodilla, por mucho que, a veces, deba hacer equilibrio en el alambre. Canales, un clásico últimamente, se echó el equipo a la espalda y lo despertó con un par de galopadas marca de la casa. El cántabro, que fue el primero en probar a Jaume con un zurdazo ajustado (23'), ensayó la acción del primer gol a once del intermedio, aunque, entonces, su servicio al segundo palo lo cruzó demasiado Guardado en su remate acrobático. Loren, que no pudo articular un buen disparo a renglón seguido a pase de Joaquín, no fallaría con el tiempo cumplido, poniendo la testa para aprovechar la dejada de Sidnei a centro de Sergio Canales. De quién si no. Un tanto psicológico para los de Setién.

En la reanudación, el Valencia apretó de salida en pos de equilibrar la contienda, lo que a punto estuvo de conseguir a los cuatro minutos por medio de Santi Mina -Joel lo encimó lo suficiente- y un despeje envenenado de Javi García que merodeó el poste. Pero ésta es la Copa del Betis. No se había cumplido el 54 cuando Joaquín firmó un gol olímpico que ya le negaron el curso pasado en Málaga pero que el VAR concedió rápidamente, tras rozarlo en la continuación de la jugada Canales y, sobre todo, Sidnei, que marró a bocajarro. Por suerte, no importaba ya, pues el árbitro daría la gran noticia a los locales.

Durante un buen rato, los de Marcelino parecían noqueados, aunque el doble cambio del asturiano vino de perlas a los suyos, que recortaron distancias en el ecuador de este periodo, merced a la persistencia en la presión y a un gran pase de Gameiro que Cheryshev, en su pugna a quemarropa con Junior, cabeceó a las mallas. La eliminatoria volvía a estar muy abierta, por lo que tocaba nadar, aunque sin dejar de guardar la ropa. Mandi, a la salida de un córner, acarició el tercero, si bien anduvo mucho más cerca el segundo che en la siguiente acometida, pues Gameiro aprovechó una falta de entendimiento entre Joaquín y Francis para ponerla al segundo palo y que Cheryshev estrellase su testarazo en el larguero. Sería la antesala del 2-2, de nuevo tras un error del capitán verdiblanco que castigaron Rodrigo y el propio Gameiro, letal en el mano a mano con Joel. Un epílogo de pesadilla que despierta al Betis de su sueño. Queda la vuelta, claro está, aunque habrá que ganar en Mestalla (o empatar a tres o más goles) para volver el 25 de mayo al Villamarín.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra (Javi García, m.10), Sidnei, Junior (Francis, m.80); Canales, Lo Celso, William Carvalho, Guardado; Joaquín y Loren (Jesé, m.78).

2 - Valencia: Jaume Doménech; Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Carlos Soler (Wass, m.78), Coquelin (Kondogbia, m.58), Dani Parejo, Cheryshev; Rodrigo Moreno y Santi Mina (Gameiro, m.58).

Goles: 1-0, M.45: Loren. 2-0, M.54: Joaquín. 2-1, M.70: Cheryshev. 2-2, M.92: Gameiro.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó al local Júnior (m.15) y a los visitantes Rodrigo (m.52), Carlos Soler (m.65) y Parejo (m.73).

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Benito Villamarín ante algo más de 57.000 espectadores que prácticamente llenaron el estadio, entre ellos unos setecientos valencianistas concentrados en la grada para aficionados visitantes.