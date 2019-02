Setién: "No hemos tenido el partido controlado en ningún momento"

Setién: "No hemos tenido el partido controlado en ningún momento"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha destacado en rueda de prensa la falta del control que ha tenido el equipo con el 2-0. El cántabro afirmó que a pesar del resultado favorable, el partido nunca estuvo controlado: "En realidad, controladísimo no hemos tenido el partido en ningún momento. Sí hemos tenido el balón mucho tiempo, pero el Valencia te penaliza mucho si tienes un error. Habíamos advertido ya con anterioridad que es un equipo muy paciente, que espera que te equivoques para salir rápido a la contra. Es eso lo mejor que tiene el Valencia, esa capacidad y velocidad con espacios para hacerte daño. Y así ha sido en las dos acciones de los goles y en alguna más en la primera parte que han venido con algunas pérdidas inesperadas. Le hemos dado esa vida que necesitan, entre ellas la última del partido; un balón en campo rival que podríamos haber gestionado de otra manera, pero las ganar por ir a hacer gol nos ha hecho empatar un partido que lo teníamos ganado con el 2-0. Quizá el 2-0 era un premio excesivo, pero con ese marcador tendríamos que haber sido más inteligentes.

¿La clave?: Una vez que te pones 2-0. Es verdad que son un equipazo, el potencial que tienen arriba con espacios. Lo hemos trabajado y muy mentalizado la forma que te podían hacer daño. La primera parte hemos estado tremendamente imprecisos, con muchas pérdidas. Pero no las han traducido en goles. Nosotros, con un balón parado, y el segundo, que son goles que también valen, tendríamos que haber gestionado el marcador de otra manera. Nos ha faltaodo ese punto de tranquilidad y paciencia de la importancia que tenía no sufrir esas pérdidas. Nuestra mentalidad es esa, ir a adelante y hacer daños y querer ampliar el marcador. Pero hay momentos y momentos y esa lectura no la hemos hecho bien.

Los cambios y ela ausencia de Lainez: Los cambios, el primero ha venido provocado por las molestias de Marc. Había entrenado y no sentido nada. Pero claro, la tensión del partido... Ahí hemos gastado un cambio. El de Junior, también forzado, porque lo ha pedido. Sabíamos que iba a ser difícil aguantar tras dos meses sin jugar. Y el otro, frescura a la parte de arriba con Jesé, por Loren, una opción como otras. Diego, al principio dos cambios obligados y tal como teníamos el partido, mejor control que ir hacia adelante, aunque no lo hemos conseguido. A Lainez no le falta nada.

El Betis ha podido acusar el cansancio físico: "Es verdad que ha habido algunos futbolistas que se les ha notado, en el caso de William también, viene de un problema que tuvo en la rodilla, no entreno bien, ha forzado mucho para estar en el campo y se le ha notado. Joaquín también se le ha notado. Andrés que siempre es un ejemplo de trabajo, a veces le falta un poco de control. Sidnei, también viene de un proceso familiar que estuvo tiempo sin entrenar y es verdad que el ritmo del partido nos ha podido pasar factura, pero bueno, cuando pasa esto hay que ser mucho más inteligente, gestionar más el balón. Los esfuerzos e ir arriba con 2-0 cuando tienes que controlar. Este partido nos va a servir de experiencia. El primero Cheryshev ha metido la cabeza y después el pase de Rodrigo a Gameiro es espectacular, sabemos del potencial que tiene este equipo, no es fácil controlarlo. También hay que darle mérito al Valencia".