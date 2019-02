Setién: "Prefiero perder a Bartra un partido que no un mes"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en sala de prensa antes de emprender el viaje rumbo a Leganés, donde mañana a las 12:00 horas se enfrentan al conjunto pepinero. Para dicho partido son bajas seguras Cristián Tello y Marc Bartra, que cayó lesionado en Copa ante el Valencia.

Precisamente sobre el central catalán, Setién se ha mostrado cauto. "Con Marc tenemos un problema que no es serio, pero no tiene sensaciones positivas y vamos a recuperarlo para que no nos pase lo del otro día. Las pruebas nos dicen que no es serio pero las sensaciones no son buenas y hay que tener cuidado. Vamos a ser cautos con él y a ver qué sensaciones tiene en los entrenamientos", ha explicado el cántabro.

"No viaja hoy y vamos a ver si para Europa lo arriesgamos o no. Todo dependerá de las sensaciones que tenga. Las tuvo buenas el día previo al Valencia y en el calentamiento pero en la primera carrera tuvo ese problema. Si fuese una final a lo mejor se arriesgaría, pero no estamos en ese periodo. Prefiero perderle un partido que no un mes", ha añadido el míster verdiblanco.

Sobre el gol olímpico que logró Joaquín en el partido ante el Valencia, Setién ha comentado: "Hace muchas cosas bien. El otro día tuvo que trabajar mucho, le doy más mérito a eso que al gol que hizo. Hay muchas otras cosas que hay que hacer en un partido. Los goles te dan la victoria o la derrota, pero el trabajo de detrás es lo que no se ve. Claro que fue un golazo, estuvo muy bien".

Jesé, con opciones de ser titular en Butarque: "Cualquiera, como Lainez, puede tener una falta de ritmo, pero pueden jugar de inicio y no terminar o jugar ya empezado. Jesé podría jugar, pero todavía no lo tengo decidido".

El espectáculo del pasado jueves en el Villamarín: "El Betis es verdad que, para la gente que le gusta el fútbol, es un espectáculo divertido de ver. Para los que no están pendientes del resultado, es un equipo que atrae. Esto es un espectáculo para mucha gente. Ganar o perder es muy importante, pero a mí me gusta sentarme delante de la tele a ver a los equipos que juegan bien. Y creo que el Betis lo consigue muchas veces".

Ahora, a cambiar al chip de LaLiga: "El mayor problema siempre es cambiar el chip cuando se compite miércoles-domingo. Ahora te enfrentas a un rival duro en su casa, algo que no será fácil. Es más una cuestión psicológica que otra cosa. Pero hay que saber que el partido del Leganés es casi tan importante como el del Valencia y el del Stade Rennais. Es verdad que hay futbolistas que en otros equipos han estado acostumbrado a esto, pero hay otros que no. No es fácil".

El varapalo del empate en el descuento: "Mentalmente nos hemos repuesto bien, estamos convencidos de que lo podemos sacar adelante. Estamos preparados para superar estas cosas, somos un equipo muy unido. Nos toca afrontar este partido, que sí que va a ser duro. Es un reto de verdad que vamos a tener por delante. Tenemos que ir con toda la mentalidad y la exigencia. Las charlas han ido en ese sentido. Tenemos cuatro partidos por delante en LaLiga en los que debemos sumar puntos para estar más desahogados antes de la vuelta de la Copa. Si lo hacemos así podremos afrontar el futuro con optimismo".

Vivo en las tres competiciones: "Aquí no hay prioridades. La prioridad ahora mismo es el partido del Leganés. Luego recibimos en casa al Alavés, que está arriba. A nadie le resulta fácil ganar estos partidos. Luego llegará la Europa League y queremos estar ahí también. Iremos a Francia con la idea de intentar poner en ventaja la eliminatoria. Los jugadores están muy ilusionados con poder seguir ahí. Es un reto muy importante, sobre todo, sabiendo la historia de este club que, cuando ha estado en Europa, ha sufrido en LaLiga".

El partido que espera en Butarque: "Somos conscientes de lo complicado que va a ser el partido. Vamos a ir a por los tres puntos. Yo de favorito no hablaría, porque la realidad es que este equipo sólo ha perdido un partido en su casa. Sólo ha ganado el Villarreal. Es el equipo que más corre y ha tenido toda la semana para preparar el partido. No creo que vaya a ser fácil. Tenemos nuestras opciones, pero debemos dar una muy buena versión de nosotros".