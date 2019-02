La oportunista lluvia de palos para Setién

No anduvo fino Quique Setién en la sala de prensa de Butarque. Defensor a ultranza de una filosofía y un estilo que han asumido sus futbolistas de manera férrea, el cántabro no sabe ser políticamente correcto y, en muchas ocasiones, mete la pata. Especialmente, por entender la cuestión como una guerra entre blanco y negro, como los míos y los que están en mi contra, sin grises ni matices.

El preparador se ha metido en este año y medio largo en el banquillo verdiblanco en varios 'jardines', algunos con su propia afición (por censurar los pitos a Francis con un gesto despectivo y por argumentar que Bartra no está en un club de primer nivel), pero también con técnicos y futbolistas rivales. A menudo, al avivar la polémica justo después de una derrota, se le ha acusado de mal perdedor, de llorón (en la acepción más vulgar), pero lo cierto es que el veterano entrenador siempre ha sido firme en sus convicciones, lo que no quita que, cuando hizo falta, haya pedido disculpas públicamente.

Simeone, Bordalás, Ibai Gómez y hasta Abelardo protagonizaron 'piques' dialécticos en el pasado con el ex de Lugo y Las Palmas, que ha vuelto al centro de la diana al referirse en tono inoportunamente despectivo al fútbol del Leganés, que goleó (3-0) al Betis este domingo a mediodía en Butarque.

"Ellos han hecho bien las cosas que hacen habitualmente. Unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No te sale siempre lo que propones. La realidad es que el fútbol tiene muchas vertientes, y cada uno libremente adopta la que cree conveniente; todo es muy respetable (...) Cada equipo tiene su mentalidad. Éste (por el 'Lega') sabe que, si quiere sobrevivir en la categoría, tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien, sino que hace tres o cuatro cosas, que las hace espectacularmente bien, porque tiene jugadores apropiados para eso, pero, si mañana les dices que se pongan a jugar como nosotros, les va a costar. El día que pierden de esta manera, no les pedimos que jueguen más al fútbol. Esto le pasa al Leganés y a otros muchos equipos. Pero a nosotros nos piden que juguemos al fútbol como jugamos, pero que, en días como éste, que renunciemos a esa mentalidad para convertirnos en lo otro. Es muy difícil cambiar esa mentalidad en tres días para jugar contra un equipo replegado, cuando tienes que tener paciencia y calidad para superar a una defensa de 8-9 jugadores, como nos pasó ante ellos en la ida. En otros partidos, cambiar el chip y ponernos en otra situación cuando no estás fino con el balón es muy difícil. A todos nos encantaría poder transformar a nuestros futbolistas en lo que queremos en cada momento, pero es difícil", decía textualmente en sala de prensa un Setién que también ejerció la autocrítica, reseñando que la culpa pudo ser de su planteamiento y que "toca apechugar", tras haber jugado "fatal".

Con todo, su censura al estilo 'pepinero' generó un aluvión de respuestas, muchas oportunistas y gratuitas, como la de un Javier Clemente que aprovecha cualquier ocasión para volver al candelero. "Estamos en un momento en que nos vamos a divertir: entrenadores que opinan de la forma de jugar de sus rivales afeándoles su juego. Y no es la primera vez que ocurre. Esto pasa desde hace años, pero, en este momento, a resurgido (sic) con Betis y Leganés. No se puede entender qué 'narices' le importa y qué sabe del Leganés un tío que no es su entrenador. Hay tantas formas de jugar casi como entrenadores, y cada uno opta por lo que cree conveniente. Lo importante al final es dónde va tu equipo en la clasificación final. El Betis ha invertido en el equipo para jugar la Champions; veremos si cumple el objetivo. Y el Leganés para no descender. No creo que puedan jugar los dos de la misma manera. Además, en los últimos años han descendido más equipos por jugar de una manera para la que no estaban preparados. No creo que te hagan caso y tus rivales te jueguen como tú quieras; te lo tendrás que currar tú. Cada uno hace en su casa lo que puede, lo que sabe y, algunas veces, lo que le dejan; los pobres también tienen derecho a disfrutar", dijo el ex seleccionador en su perfil de Twitter, en un texto plagado de faltas de ortografía, aunque borró el mensaje más ofensivo: "No tengo nada contra Setién, pero se tiene que preocupar de lo suyo; lo hiciste bonito en Las Palmas y no bajaste de casualidad".

Más comedido fue el míster del Leganés, Mauricio Pellegrino, que respondió con elegancia a Setién: "Debemos sacar pecho por lo que somos, y lo sacamos. No nos tiene que dar vergüenza (...) Hay que respetar los puntos de vista. Jugamos bien dentro de nuestras posibilidades. Sobre gustos, colores". De sus pupilos y señalados, el ex bético Juanfran fue más punzante ("el Leganés quiere jugar a lo que juega el Leganés y no a lo que juega el Betis; respetamos todos los estilos y felicito a los que juegan bien teniendo el balón") que Tarín ("orgullosos con nuestro estilo y siempre con todo el respeto del mundo a nuestros rivales").

Joseba Etxeberria se apuntó al 'pelotón de fusilamiento' al afirmar que "si, para defender tu forma de jugar, tienes que atacar a otras formas de jugar, pierdes credibilidad. Opinión personal. Respeta y serás respetado", lo mismo que el otrora portero y ahora comentarista Santi Cañizares: "Siempre me han gustado más los entrenadores que llevan más puntos que elogios. Extensible a jugadores. Felicidades Flaco y @CDLeganes. Gran partido".

En defensa del cántabro, aparte de Junior, salió su segundo, Éder Sarabia: "Nos seguiremos equivocando, seguiremos acertando... y esa fuerza del viento del norte hará que nos sigas llevando por el camino correcto". El afectado habla mañana.

Butarque 'calentó' al cántabro con sus cánticos

Fue un detalle que pasó desapercibido para quienes no estuvieron en Butarque, pero las cámaras de Movistar Plus desvelaron que el entrenador del Betis acudió 'calentito' a rueda de prensa por los cánticos de mofa que le dedicó un sector de la grada del estadio del Leganés mientras se hacía la ola. "¡Que bote Setién!" y "¡toma posesión" fueron algunos, que el cántabro se tomó, al principio, con humor