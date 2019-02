Lo Celso o la mayor contribución goleadora de la Europa League

Llegó a Heliópolis tras jugar casi toda la temporada como pivote, a las órdenes de Unai Emery, pero Giovani Lo Celso siempre ha sido un '10' clásico. En Rosario Central jugaba por detrás de Marcelo Larrondo y, sobre todo, de Marco Ruben, siendo un jugador eminentemente de último pase.

Actuar por delante de la defensa en el PSG, no obstante, le ayudó a crecer mucho en el apartado defensivo y en cuanto a personalidad. Antes esperaba su momento y ahora lo busca constantemente, bajando para ayudar a iniciar la jugada, apoyando por fuera a los carrileros y asociándose para asomarse adonde más le gusta, al balón del área.

Ahí Lo Celso se está destapando como un excelente goleador. No en vano, no hay un futbolista en la Europa League que contribuya más con su equipo en este apartado. Hasta el 40% (4 de 10) de los tantos del Betis en la competición continental. Le siguen Giroud (36%), Dabbur (33%) y Cutrone (33%), aunque tanto el Chelsea (14) como el Red Bull (18) y el ya eliminado Milan (12) suman más dianas en total que los verdiblancos. Algo, eso sí, que no resta importancia al peso que tiene en el Betis un Lo Celso que, además, suma otras cuatro dianas en LaLiga y dos más en la Copa, al margen de cuatro asistencias en total.

Si no el mejor, uno de los fichajes de la temporada en España.