Betis-Alavés: Con todo a su debido tiempo

. El componente azaroso condiciona sobremanera, como otros muchos, a entrenadores y jugadores, si bien el fenómeno reciente del reparto científico de las cargas de trabajo permite en ocasiones adivinar los planes del míster de turno. Cuando el calendario aprieta, las rotaciones se convierten en una dinámica inevitable, por lo que suele bastar con mirar los encuentros anteriores y apuntar los que no tuvieron minutos o los que acumularon menos en un periodo corto. Ocurre que, como la trascendencia o no del encuentro en cuestión, que obliga a ciertas piezas claves a repetir o a forzar.

Un poco de todo lo anterior se le junta a Quique Setién esta noche, pues resulta inevitable pensar que el próximo jueves se juega el pase a los octavos de final de la Europa League, tras el esperanzador 3-3 postrero en Roazhon Park, mientras que en un horizonte algo más lejano se atisba la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Mestalla. Pero queda un mundo para el Día de Andalucía y cuatro días para recibir al Rennes. Todo a su debido tiempo. Y esta jornada liguera merece plena atención. Por lo que pasó en Butarque, por comparecer ante tu público y porque un triunfo ante un Alavés erigido por sorpresa en rival directo permitiría a los verdiblancos recuperar la sexta plaza, a la sazón europea.

Se enfrenta, pues, el preparador heliopolitano a la disyuntiva de refrescar el once casi al completo o arriesgar en pos de contener la recuperación vitoriana. La lógica invita a no adelantar otra vez el retorno de Bartra, que puede ser vital para frenar la velocidad arriba de los bretones, mientras que Tello y Junior no están para dar alternativas en la izquierda, como tampoco el castigado Javi García en el eje ni Kaptoum, que destacó en la rotación contra el Atlético. Por ello, aparte del regreso a la portería de Pau López, todo hace indicar que Feddal acompañará a Mandi y Sidnei en la zaga, con Barragán en la derecha y el restablecido Francis a pierna cambiada. Ahí podrían actuar tanto Guardado como el filial Julio Alonso, a quien ya le toca algo de confianza, pero el mexicano tendrá que ejercer en la sala de máquinas, probablemente con Carvalho, ante la falta de efectivos. Joaquín y Loren son otros de los que descansarán casi seguro, con reválida de inicio para Lainez y Sergio León.