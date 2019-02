El Betis ha cerrado el grifo en casa

No le dio ayer para regresar a Europa, presentando incluso su candidatura a una zona Champions que parece algo más accesible esta temporada, pero el Betis continúa dando la talla en su feudo, donde sólo ha perdido en uno de sus últimos 14 encuentros oficiales. Fue el pasado 13 de enero ante el Real Madrid, cuando el ex verdiblanco Dani Ceballos castigaba a balón parado en las postrimerías una falta concedida en la frontal para anotar el 1-2 definitivo.

Ése no es sólo el único borrón en la Avenida de La Palmera de 2019, sino en cuatro meses. En concreto, el 0-1 del Valladolid en la jornada 9 (el 21 de octubre del año pasado) dio paso a una racha casi inmaculada de los pupilos de Quique Setién. Han sido siete victorias y seis empates en el Benito Villamarín, donde hincaron la rodilla Girona, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Atlético de Madrid (en LaLiga), además de Racing y Espanyol (en Copa del Rey); y el Olympiacos (en UEL).

Además, se firmaron tablas en el torneo de la regularidad contra Celta, Eibar y el Alavés, que se unen a las coperas frente a donostiarras y valencianistas, más el de la Europa League contra el Milan.

Una dinámica prometedora que, como único borrón, registra la citada derrota frente al Real Madrid, con el encuentro empatado y los de Solari ampliamente superados, pero siendo efectivos tras una contra.