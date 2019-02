Setién: "No nos jugamos la temporada esta semana"

Quique Setién ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo con vistas al partido de mañana ante el Real Valladolid. El técnico verdiblanco ha destacado que, tras la eliminación en la Europa League, los ánimos del equipo siguen siendo muy altos y la plantilla espera hacer una gran temporada en lo que resta de liga y por supuesto, en la semifinal de Copa ante el Valencia.

¿Se juega el Betis la temporada esta semana?: "No nos jugamos la temporada esta semana, es verdad que ahora tenemos un partido importante de liga pero todavía quedan muchísimas jornadas como para hacer muchas cosas positivas y sumar y estoy seguro que vamos a estar ahí. A ver si al final los equipos que nos van a acompañar en ese recorrido nos pondrán las cosas más fáciles o difíciles de entrar en Europa la próxima temporada. Luego está el partido de Valencia, que es una semifinal. Los dos equipos tenemos la mismas intenciones de jugar la final, es un partido importante para los dos y sabremos gestionar eso para poder estar en la final".

Cómo llega el equipo al partido ante el Valladolid: "Hay algunos jugadores que aún tienen secuelas del partido del otro día porque fue duro. Evidentemente no han pasado 48 horas y hay gente sin recuperar, pero confío en que los que vayan a estar en el campo estén en condiciones para competir al máximo con la máxima exigencia y vamos a tener que darlo todo para superarles. Si que hay jugadores que están dañados y no viajan. Jesé no va a acudir, sigue arrastrando pequeñas molestias como ya comenté en el partido anterior. Él está bien, va a más pero lleva tiempo sin jugar y no queremos ponerle en riesgo. Gio (Lo Celso) está cansado, queremos limpiarle bien, no iba a jugar en Valladolid. Se incorpora Francis, que está mejor y a ver el resto de las pequeñas secuelas que puedan quedar en algunos".

El ánimo del equipo, a pesar de la eliminación, es alto: "Los ánimos siguen firmes. Nosotros evidentemente desde nuestra posición siempre sabemos que perder es una opción. La derrota siempre puede llegar pero no te puedes anclar en el pasado, tienes que mirar hacia delante y seguir firme. Hay muchas cosas positivas que podemos hacer, que podemos rescatar. El deporte es así, unas veces ganas y otras pierdes, hay una decepción enorme pero estamos acostumbrados a superar estas situaciones y seguiremos superándolas. A veces cuando damos un paso atrás nos sirve para coger impulso".

Sobre las críticas recibidas: "Siempre escuchas las críticas que son convenientes, sobre todo las que se hacen con coherencia, esas son las que uno puede escuchar. Uno no está en posesión de la verdad, no pienso que pueda acertar en todo. Siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás y sacar las conclusiones y aprender cosas que podamos sacar para el futuro. Se ve dentro de los comentarios que yo a veces puedo hacer más cosas, pero no le doy más importancia".

El filial podría tener importancia en este tramo de temporada: "Siempre existe esa posibilidad. En este club, al menos desde que yo estoy, la oportunidad de que muchos chavales puedan subir al primer equipo está clara, de hecho algunos ya se han instaurado en el primer equipo sin tener experiencia. Hemos competido con ellos y la cosas no has ido bien. Están creciendo y nos pueden ayudar".

La presencia de Guardado en el carril izquierdo: "Andrés ya sabe las necesidades que tenemos y las dificultades para cubrir ese puesto por la baja de Junior, y la voluntad y las ganas que está poniendo son encomiables. Se podrá sentir más o menos a gusto, pero él como buen profesional que es nos trata de ayudar de la mejor manera, y es lo que valoramos. Tampoco tenemos más jugadores zurdos que puedan jugar ahí".

Muchas críticas se centran en su persona: "Escuchas muchas cosas, hay cosas a las que le doy coherencia y otras a las que no. Yo lo único que he podido hacer mal es perder un partido, no he cometido un asesinato, no creo que la crítica deba ser más de que pudiera hacer otra cosa tácticamente o cambiar jugadores. En algunos casos parece que hay algo más, pero esto no me preocupa demasiado, me centro en lo que me tengo que centrar".

El equipo sabe la importancia del partido ante el Valladolid: "Ya nos habíamos pensado en este partido, le dimos tratamiento de máxima importancia (Partido ante el Rennes). Todos estamos concienciados, también los partidos de liga. La gente piensa que la final es lo más importante pero la liga también. Para nosotros meternos en Europa a través de la liga es igual de importante que entrar en una final. Es verdad que hay jugadores como Jesé o Gio que no pueden jugar porque están acumulando minutos. Es verdad que a veces deben jugar unos jugadores y no otros y a veces debes dar importancia a otros jugadores. Me encantaría haber pasado a octavos, me encantaría ganar en Valladolid, me encantaría ir a Valencia y ganar y luego meternos en Champions, pero a veces das para lo que das. Quizás no tengamos el nivel aún para ganar los partidos con la facilidad que lo hacen otros. El otro día vimos a un equipo que nos superó en muchas cosas".

La temporada del Betis está siendo como una montaña rusa: "Cada partido es diferente, yo creo que eso les pasa a todos los equipos. El Madrid que tan bien estaba perdió contra el Girona. Todos los equipos tienen dificultades para ganar, no solo nosotros. La pasión que tienen este equipo hace que las alegrías y las ilusiones vayan en la misma medida que las decepciones. Yo tenía ilusión por superar esta eliminatoria y la decepción que tengo es grande. Este es un juego, y al final todo no lo puedes ganar, quizás lo más importante de todo sería plantearse los objetivos reales conforme a la plantilla que tienes y al entrenador. Deberíamos ponernos de acuerdo al principio de temporada entre todos, jugadores, entrenador, directiva y afición, de lo que puede hacer el equipo o no. Si hay gente que piensa otra cosa y piensa otra es diferente. Una cosa es lo que piensas y otra lo que puedes hacer. Este año, por ejemplo, nuestros delanteros han marcado menos goles, llevamos 20 goles menos. Competimos con equipos que tienen delanteros que han marcado 10 o 14 goles y nosotros no los tenemos. Hemos tenido a un jugador como Junior, importantísimo, y no ha podido jugar varios partidos. Todo influye, parece que solamente el resultado. El resultado es consecuencia de muchas cosas que pasan. Me queda valorar las cosas y analizarlas con detenimiento".

¿Piensa que esta semana puede ser clave para su futuro?: "Yo me examino todos los días, no vivo en función del resultado del próximo domingo. Otra cosa es que la gente lo piense así, yo me dedico a trabajar, a pensar más en largo plazo que a corto, no solo pienso lo que voy a hacer en el próximo partido, sino en un mes. Si yo no pensase en el futuro Jesé el otro día hubiera terminado el partido y le hubiera dado y tirón y lo mismo no termina la temporada. Si se lesiona ese problema repercute de cara al futuro. Nosotros tenemos lo que tenemos, no podemos crear jugadores, todos sabemos que hay tres, cuatro, cinco o seis jugadores importantes y hay que cuidarles. Pienso en muchas coas, pero lo demás no está en mi mano".

¿Le molestaron las críticas de Guardado al término del partido ante el Rennes sobre el planteamiento?: "No porque eso mismo que él ha dicho lo he dicho yo en el vestuario. Hay que ser inteligente y saber cuando se juega hacia delante y cuando tienes que atacar y defender. Es una crítica que hizo él a los jugadores. Ellos son los que tienen que poner en marcha esos funcionamiento. Pero a veces en el campo no puedes poner eso en práctica. Nuestra preponderancia es ir hacia delante, pero hay momentos en los que no podemos hacerlo así, el problema es elegir qué hacer en cada momento. Hay cosas que se dicen y se analizan que son difíciles de llevar al campo, porque tú no eres una máquina y cuando estás en el campo es difícil tomar decisiones correctas en ese sentido. Por eso tratamos de repetir muchas veces las cosas para que se queden. No solo nos pasó esto en el último partido, sino también en partidos que hemos ganado. Nos ha pasado más veces, no todo lo que dices lo puedes llevar a la práctica. Ojalá que él (Guardado) pudiese ser tan inteligente en el campo para poder ejecutarlo".