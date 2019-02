Toca conjura para el 28-F

Tirando de experiencia y autocrítica, Andrés Guardado no puso paños calientes a la derrota ante el Rennes, esperando que el Betis llegue a ser en el futuro "más maduro y más inteligente" a la hora de afrontar los partidos importantes, si bien el mexicano fue el primero en pasar página y recordar que no se acaban, precisamente, los desafíos en verdiblanco: "Estamos a las puertas de una final de Copa y competimos por entrar en Europa, donde, si queremos estar, nos vamos a volver a encontrar con estos equipos; no podemos ser tan inocentes y dejar pasar el resultado bueno de la ida. Ahora, se ve todo oscuro, pero pueden venir cosas muy buenas. El año pasado, en Copa, pasó, nos sirvió de aprendizaje y vino esa racha tan buena que nos llevó a Europa. Esto nos puede venir bien para volvernos a meter en estas competiciones y pensar en los objetivos importantes".

Para la cita en Valencia, pidió 'cabeza': "Hay que ser inteligentes; si el rival normalmente sabe el juego que tenemos, nosotros mismos potenciamos su forma de jugar, y hay veces que deben ser ellos los que busquen el partido por momentos. Hay que saber leer los momentos; esto es muy largo y, al final, lo que nos da de comer es LaLiga. Vamos a intentarlo hasta el final, pues tenemos que estar en Europa sí o sí".

En pos de la conjura para lo que viene se pronunciaron también Joel y Setién. El guardameta admitía el palo, pero abogaba por el cambio rápido de chip: "Es un momento triste, aunque tenemos que trabajar con la misma ilusión para afrontar el partido de Valladolid. Hay que levantarse; la temporada es muy larga y debemos ser fuertes mentalmente. Si quieres ser un equipo campeón, hay que competir en todo momento, ser maduro y levantar la cabeza". Y su míster terció: "Hay que limpiarse cuanto antes; tenemos partidos importantes en Valladolid y Valencia".