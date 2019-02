Los motivos del Betis para creer en el pase a la final de Copa

El Betis se juega mucho en Mestalla el próximo jueves. Hace catorce años que no transita por estas latitudes en la Copa del Rey y la ilusión por jugar la final en el Benito Villamarín es máxima. También la responsabilidad de un plantel que sabe que dará una alegría inmensa a sus seguidores si consigue superar al Valencia y meterse en el último partido de la competición. Tanto el cuerpo técnico como el plantel están concienciados para dar el do de pecho y avanzar hasta la última ronda del torneo copero. Hay motivos para creer y argumentos para eliminar a los ches.

Final en el Villamarín

Desde que se conoció la designación para la sede de la final de Copa para el Betis ha actuado más como motivación que como motivo de presión. Tener la posibilidad de disputar ese partido en el coliseo verdiblanco es un plus y así lo entienden dentro de la plantilla. Aunque ese día la otra afición también estará muy presente no será un campo neutral y eso puede ser de mucha ayuda para vencer a Barça o Real Madrid, que juegan la otra semifinal.

Últimos cuatro resultados en Mestalla

El Betis no ha perdido en tres de las últimas cuatro visitas al campo del Valencia, que hasta hace cinco temporadas estaba casi maldito para los verdiblancos. Eso sí, en esta serie de resultados sumó dos empates a cero que no le servirían. En el último partido en territorio che los béticos dominaron a su rival y merecieron más premio, pero faltó la pegada que no ha tenido el Betis durante todo el curso, pero que sí exhibió ante el Valladolid.

San Siro, Camp Nou, Bernabéu y Pizjuán...

El Betis se crece en los grandes escenarios y sus mejores obras las ha representado en campos míticos como San Siro o el Camp Nou, además de vencer en el Bernabéu y en el último derbi en el Sánchez-Pizjuán por un histórico 3-5. Por actuaciones así, el Betis, que esta campaña tampoco ha perdido en Grecia ante el Olympiacos, o en Francia ante el Rennes, en el seno de la entidad consideran que pueden hacer algo importante en Mestalla.

El Betis es el único equipo invicto en esta Copa

El conjunto verdiblanco no conoce la derrota en el torneo copero. Contra el Racing ganó los dos partidos, 0-1 y 4-0, con la Real sumó dos igualadas (0-0 y 2-2) y con el Espanyol sentenció en el Villamarín (1-1 y 3-1 con el Espanyol). Además, en la ida de las semis igualó con el Valencia 2-2. El conjunto che, por su parte, perdió en El Molinón (2-1) y en el Coliseum (1-0). En la otra eliminatoria, el Madrid suma una derrota frente al Leganés (1-0) y el Barça otra ante el Sevilla (2-0).

Personalidad del Betis

A Setién se le pueden discutir muchas cosas, pero no que a su equipo le falte personalidad. Y en Mestalla saldrán a jugar a lo que saben, que es mandar en el choque con la pelota sin que le pese la responsabilidad. El triunfo en Valladolid ha servido para aliviar tensiones ligueras y quitarse un peso de encima.

Canales y Lo Celso

Canales no ha tenido ningún momento valle en la temporada. Lleva en un buen pico de forma prácticamente desde septiembre e intentará prolongar su buen momento en una cita clave. Por su parte, Lo Celso ha tenido menos continuidad y más momentos de brillo. Su descanso liguero le servirá para llegar en las mejores condiciones al partido contra el Valencia.

Valencia en casa no está fino

El Valencia de esta campaña no es de la pasada y en Mestalla está acusando el bajón. Es el duodécimo en la clasificación de equipos locales, con sólo tres victorias en trece partidos, si bien es cierto que sólo ha perdido uno. En cualquier caso, su estadio no impone el respeto de campañas anteriores.