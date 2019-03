Escribá: "El Betis está contruido para jugar en Europa"

Fran Escribá se estrenará este mediodía (12:00 h) con el Celta frente al Betis "convencido" de que tiene en la plantilla talento y disposición para salir de bache. "Las sensaciones son muy positivas", aseguró el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque tras la primera semana de trabajo con el grupo.

"Veo al grupo bien, alegre, unido y convencido de que van a sacar esto. Saben que estamos en esta situación porque se cometieron errores por el camino y son los primeros en reconocer su responsabilidad porque son los que juegan", precisó el preparador valenciano, que confirmó que planeaba algunos cambios en el once, el cual ha elegido con la idea de que crezca a partir del equilibrio. "No queremos estar metidos atrás porque no es nuestra identidad, nunca lo ha sido y conmigo tampoco lo va a ser, pero va a haber circunstancias en las que vamos a tener que estar defendiendo en nuestra área. También habrá otros momentos que estaremos en tres cuartos de campo y otras en que seremos dominantes. La labor del entrenador es saber esos distintos tipos de partido", explicó.

El nuevo entrenador del Celta tuvo palabras de elogio para el Betis, un rival "con calidad y dinamismo" que "ha sido construido para jugar en Europa" y destacó su juego de ataque y una alta posesión de balón. "Ése es el Betis que espero", señaló.

El preparador valenciano hizo también especial hincapié en la necesidad de "ser fuertes" en los seis partidos que les resta por disputar en Balaídos, se mostró convencido de que la afición "no fallará" y "estará con el equipo" y prometió que el Celta "va a jugarse la vida" en los doce partidos que quedan "porque en todos vamos a tener opciones".