Bartra: "Muy pocas veces se lleva a un club de la nada hasta arriba"

El zaguero verdiblanco Marc Bartra fue el protagonista del programa 'Heliópolis' en los medios oficiales del club, donde, entre otras cosas, se refirió a la meta europea del Betis de Quique Setién. "Es un objetivo muy bueno. Pero lo que realmente pensamos es que el objetivo más importante es el partido que te va a venir. Lo preparábamos el año pasado así, para ganar ese partido que viene, no para alcanzar otras cosas. Estar centrados en el día a día es lo que te lleva a ganar un mejor futuro y eso lo tenemos muy claro. El objetivo de verdad es el partido que viene y así tiene que ser hasta que pasen los once partidos. Pequeños objetivos te llevan a un objetivo más grande", dice Bartra.

"Yo veo al equipo con mucho hambre, con ganas de seguir mostrando lo que somos", resaltó el central, quien entiende que "se están haciendo las cosas bien" a pesar de que los resultados, siempre, no hayan sido los esperados. "Es lo que tiene; la temporada es muy larga, con tres competiciones. La Copa, con momentos buenos y otros más duros, hay que valorarla también. Se hizo una Copa a un muy buen nivel. En Europa League disfrutamos de una fase de grupos muy buena, pero, en una semana, una eliminatoria no te sale como quieres y acabas sin pasar... En esos momentos es cuando más necesitamos estar unidos. El equipo no se rinde y queremos darle la alegría a la afición", resalta el zaguero catalán, quien entiende, también, que el beticismo haya vivido, en cierta manera, una montaña rusa de sensaciones en las últimas semanas, después de haberse visto apeado de Europa y de una posible final copera en apenas siete días. "Hay que hacer autrocrítica, que es lo que nos hace ganar partidos como ante el Celta, para seguir subiendo el nivel del equipo y sacar los momentos duros. Pero para saber que hacemos cosas buenas también.

Al final quedan todas las alegrías de la Europa League en la fase de grupo y en Copa, pasando eliminatorias, de manera justa, pero pasándolas. Y ante un Valencia que pasa por la mínima y al que por momentos fuimos superiores... En LaLiga estamos luchando también por un objetivo muy bonito. Esa debe ser la manera de enfocar las cosas", añade un positivo Marc Bartra, quien aboga por hacer balance de lo realizado y analizar todo lo que ha mejorado el Betis en las diversas parcelas que rodean al club, no sólo en la deportiva: "Los equipos son fases. Muy pocas veces se lleva a un club de la nada hasta arriba. La experiencia es un grado y siempre hay que mirarse uno mismo. No todo es de la nada al todo, ni al revés. Tiene que ser algo constante, que se estén dando pasos. A veces los das más grande y otros no tanto, pero para avanzar. Desde que yo he llegado, noto mejoras en todos lo niveles del club, no solo en lo deportivo. Nos sentimos orgullosos de ello".