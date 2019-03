Guardado: "Ojalá pueda seguir Setién; es primordial en este proyecto"

Es uno de los grandes defensores de Quique Setién, en un vestuario, además, que le compra por completo al técnico su idea, gane, empate o pierda el Betis. Andrés Guardado no tiene dudas y, preguntado por el cántabro en Canal Sur Radio, responde con un "ojalá pueda seguir".

"Quique es primordial en este proyecto. Estamos donde estamos, en parte, gracias a él. Pero eso lo tiene que decidir el club. No hay nada que aclarar",comentó el mexicano, antes de aclarar el malentendido sobre su presunto 'pique' tras ser eliminados por el Rennes: "Mientras que Quique y yo sepamos lo que pensamos y decimos, ya me basta. Vamos hacia el mismo lado y trabajamos como siempre. Lo que se puede interpretar por fuera me da igual; ya soy veterano en esto. Hay que dejarlo ahí y que los resultados hablen por sí solos".

El '18' ha jugado tanto por dentro como por fuera, aunque la edad ya no le permite rendir como antes en el puesto de carrilero. "Quique lo sabe. Al final, las necesidades del equipo se dieron para que jugara por fuera. Y por mi pasado, lo más fácil fue ponerme a mí, pero hacía muchos años que no jugaba ahí. Me siento más cómodo por dentro y se nota", reflexionó.

La visita del Barça

"En el fútbol hay muy pocas maneras de sorprender. Ni ellos ni nosotros vamos a cambiar radicalmente el estilo. Sí detalles a los que hay que prestar más atención y con la ilusión de volver a ganarles otra vez este año. ¿La Champions? Ellos están acostumbrados a jugar año tras año muchos partidos y no les afecta como a otros equipos", comentó Guardado sobre el Betis-Barça del domingo.

El otrora futbolista del Atlas espera un partido "un partido, muy similar al de la ida". "En aquel partido nos salieron muchas cosas bien, fuimos muy contundentes y fue el gran valor del triunfo en el Camp Nou. Se tienen que juntar muchas cosas para ganar los tres puntos. Ellos cuentan con Messi, que come aparte... Lo he dicho muchas veces: es el mejor jugador del mundo y el mejor de la historia, por lo menos de lo que yo he visto. Hay quien ha visto a Pelé, Di Stéfano o Maradona. Me siento orgulloso de haber coincidido con Messi y con Cristiano Ronaldo", terminó.