El detalle de Isco con su ex equipo y la demostración de que no es rencoroso

El mediapunta verdiblanco celebró el ascenso a Primera del Málaga, que siguió por televisión, y mandó un cariñoso saludo tanto al perfil oficial de la entidad costasoleña como al de David Larrubia, autor del decisivo 0-2 en Almería y responsable de su grave lesión del verano pasado

No sería imperdonable que guardase cierto resquemor. No en vano, su último cruce con el Málaga CF no le dejó un grato recuerdo. Fue en el amistoso que cerraba la pretemporada de 2025, cuando una entrada a destiempo de David Larrubia le obligó a retirarse cojeando y a marcharse en muletas de La Rosaleda. Al día siguiente se confirmaba que volvería a estar casi cuatro meses en el dique seco por culpa de una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo, diferente a la sufrida el curso anterior y algo más corta en lo que a convalecencia se refiere. Otro varapalo y la obligación de volverse a reinventar con 33 años.

Luego, vendría el infortunio con Sofyan Amrabat y de nuevo al quirófano. Una pesadilla que no acababa nunca. Con todo, Isco Alarcón tiene experiencia y talante suficientes como para discernir la maldad y el azar. Por eso, consoló al mediocampista albiazul, que se sentía culpable de sus males y este domingo fue uno de los primeros en felicitarle, como al propio Málaga CF, por el sonado ascenso a Primera división. Con gol (el 0-2 en Almería) del propio Larrubia. "Vamoooos 💪🏽", escribía en una 'story' de Instagram el de Arroyo de la Miel junto a una captura televisiva de la celebración costasoleña en el UDA Stadium, sumándose a los festejos.

Volverán a verse las caras con puntos de por medio más de ocho años después

En la 26/27, habrá un doble enfrentamiento al fin oficial entre Real Betis y Málaga CF, que no se ven las caras en estas circunstancias desde la temporada 17/18. Entonces, los verdiblancos ganaron en ambos escenarios (0-2 en La Rosaleda y 2-1 en el Benito Villamarín). De hecho, encadenan cuatro triunfos consecutivos ante sus vecinos, a quienes también batieron los heliopolitanos por partida doble en la 16/17. Serán, por tanto, más de ocho años después cuando se vean las caras en LaLiga, los que llevan los orientales sin probar las mieles de la máxima categoría del fútbol español. La próxima campaña, habrá, por tanto, como mínimo dos ediciones de El Gran Derbi y otras cuatro del choque de rivalidad andaluza entre malaguistas y sevillistas y béticos.

Entre aplausos en la que siempre será su casa

Volvía a La Rosaleda más de siete años después de su última visita (el 15 de abril de 2018) con el Real Madrid. Un año antes, lo hizo con la selección española. Para verlo de blanquiazul allí había que remontarse a 2013. Fue recibido, lógicamente, con aplausos. Llegó, sin pasar por la cantera, al primer equipo del Málaga CF en 2011 para jugar la Champions League a las órdenes de Manuel Pellegrini y brindar un rendimiento extraordinario, se fue en 2013 a Chamartín dejando 24 millones de euros de plusvalía y siempre ha llevado a gala su condición de 'boquerón', hasta el punto de insinuar con una retirada como costasoleño. Lo único malo de este 9 de agosto de 2025, su grave lesión.