Canales: "Poder disfrutar de esto es una maravilla"

Sergio Canales pasaba por rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Fútbol en la mañana de hoy, martes. Su debut con la selección absoluta ha sido el tema estrella en la comparecencia del centrocampista bético que se ha ganado a pulso la llamada de Luis Enrique para disputar los partidos ante Noruega y Malta.

"Estar en la Selección es un premio enorme después de todo el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí", afirmaba el cántabro antes de añadir que: "Cuando lo transmití a mi familia y a los amigos y compañeros que me rodean fui muy feliz. Les ha generado mucha ilusión y eso es algo increíble para mí".

Sobre su implicación en los próximos partidos del conjunto de Luis Enrique, el debutante se mostraba encantado: "Cualquiera que venga aquí se lo debe tomar como un premio. Voy a dar el 200%. Poder disfutar de esto es una maravilla" y ponía las miras en la próxima Eurocopa en la que considera que España "es favorita y tiene que ir a por ella".

También habló sobre su pasado a olvidar, plagado de lesiones. "Después de cada lesión he sido un jugador diferente. Me siento más fuerte en todos los aspectos. He aprendido mucho y entiendo mejor las necesidades del equipo", dijo antes de concluir afirmando que: "Valoro muchísimo poder estar aquí. Siempre quiero pensar en grande, y ahora lo importante es estar aquí y dar lo mejor en todo".