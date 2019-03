Canales: "Queremos jugar así, sentimos que es la forma de ganar"

Sergio Canales, ha sido una de las grandes novedades en la lista de Luis Enrique. El cántabro, desde la concentración en la Ciudad del Fútbol, ha repasado su primera campaña en el Betis, su relación con Setién y los objetivos que espera conseguir con el club verdiblanco en una entrevista al diario Marca.

Canales no nudó ni un segundo cuando Setién llamó a su puerta y admite que el míster es "un entrenador que me ha dado mucha confianza. Estoy aprendiendo mucho de él y de su equipo de trabajo. Cuando dije sí al Betis sabía que iba a sacar lo mejor de mí, que me haría mejor jugador. No me equivoqué. La identidad que le ha dado al Betis y lo que le ha hecho ser es muy importante. Me ha visto jugar desde niño, aunque no nos conocíamos".

Sobre las últimas actuaciones del conjunto verdiblanco y las críticas al juego de Quique Setién, el centrocampista afirma que: "No es solo cosa de él, nosotros también entendemos el fútbol así. Queremos jugar así, estamos cómodos así. Sentimos que es la forma de ganar, nuestra manera de someter al rival. Queremos ser protagonistas de todos los partidos. Es una propuesta del entrenador y el equipo cree mucho en ella".

También trató el tema de la frustración que pudo haberse vivido en el vestuario bético tras la eliminación en Copa y Europa League, Canales decía: "Han sido dos semanas claves en las que por A o por B no estuvimos todo lo bien que se podía. Ante el Rennes creo que fuimos superiores en todos los aspectos, pero en momentos clave... En la Copa se decidió por pequeños detalles. Nos hizo mucho daño pasar del 2-0 al 2-2 en casa. Hay que aprender y crecer. Me gustaría estar en el Betis muchos años jugando semifinales porque eso quiere decir que en alguna te vas a meter".

De la ovación del Villamarín a Messi opina que: "Habla muy bien de la afición por reconocer lo que vio. Era lógico y explica la grandeza de lo que es la gente bética. Salir ovacionado de un campo que no es el tuyo siempre es algo muy bonito".

Con respecto a su llamada para acudir a la concentración de la Selección Española decía estar "muy agradecido por las muestras de cariño que he recibido siempre", antes de añadir que: "Te gusta que se valore el trabajo, el esfuerzo... Todo el mundo me decía que esta vez sí, pero yo siempre lo vi muy complicado. Hubo un tiempo en el que no era un objetivo real,pero ahora, por la evolución de las cosas, sí lo era".