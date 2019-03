Lo Celso: "Hoy en día estoy en el Betis disfrutando, no sé el día de mañana qué va a pasar"

Giovani lo Celso ha concedido una amplia entrevista a France Football en la que, entre otras cosas, habla de su futuro en el Betis. El internacional argentino está más que satisfecho por cómo le están yendo las cosas en el equipo verdiblanco, aunque prefiere no pensar más allá ni dónde estará el curso próximo. "Hoy en día estoy aquí, disfrutando y no sé el día de mañana que va a pasar. No lo pienso, trato de disfrutar el momento porque esto pasa muy rapido y si estás en un lugar pensando en otra cosa no es bueno para nadie. Así que trato de disfrutar aquí y dar lo mejor para el equipo. Ya veremos qué es lo que pasa el dia de mañana", responde cuando le preguntan sobre un posible regreso al PSG.

El futbolista, en cualquier caso, deja claro que está gozando de su etapa como bético. "Estoy disfrutando de este momento, me debo al máximo a este club. Hoy me toca estar aquí, trato de mejorar cada día como jugador y como persona así que estoy centrado aquí", señala Lo Celso, que cuenta cómo fue su salida. "Fue un poco de las dos partes. Vimos que iba a ser lo mejor para todos y trate de venir aquí a lo que estoy haciendo, jugar y ayudar al equipo, a un club que está en crecimiento continuo. ¿El papel de Tuchel? Fue un poco de las dos partes y decidimos eso. Dentro de las posibildades que había elegí este club por lo que es, por su historia, la ciudad y su idea de fútbol".

Lo Celso se muestra indiferente sobre el interés de clubes poderosos como el Madrid o el Barcelona. "Uno trata de no fijarse en esas cosas y seguir haciendo las cosas como las viene haciendo, de seguir mejorando porque si uno se pone a pesar en esas cosas no hace bien. Faltan muchos partidos por delante y faltan muchas cosas por jugarnos. Sé que soy un jugador joven que, obviamente, tiene mucho camino por recorrer. Los principales objetivos es terminar con el Betis lo más arriba posible y ya veremos qué es lo que va pasando a medida que va pasando el tiempo".

Sus sueños, ganar títulos importantes: "Cualquier jugador sueña con ganar una Champions o un Mundial, eso son los sueños máximos que uno tiene desde pequeño pero sabemos que para eso hay que trabajar y estamos camino de cumplir esos sueños".

En el Betis ha destacado casi desde el primer día, algo que Lo Celso esperaba. "Yo sabía que venía a un club con una gran idea de juego y que estructuralmente lo estaba haciendo muy bien y que venía creciendo rápido. Sabía que me iba a encontrar con esto pero no me imaginaba marcar los goles que llevo hasta el momento, con trabajo y sacrificio se ven resultados. El idioma no iba a ser problema, que futbolísticamente el sistema me iba ayudar y nos íbamos a complementar. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico y mis compañeros hicieron que la adaptación fuese mas rapida y poder volcarlo todo en el campo. Tuve por suerte el momento de convertir en partidos importantes y grandes estadios como San Siro o el Camp Nou, aquí contra el Milan también. Por suerte he convertido en esos partidos los cuales son muy importantes, pero como te dije no sólo haber convertido sino ayudar al equipo desde este punto tratando de brindarme al máximo", dice el ex de Rosario, que agradece el sitio en el que le coloca Setién: "Estoy unos metros más adelante dentro del campo y me siento más cómodo, ya sea en esa posición o de interior. Dependiendo del rival vamos variando el sistema y las posiciones, ya sea de interior o mediapunta intento dar el 100% y dejarlo todo para el equipo. He tenido la posibilidad de jugar muchos partidos. Hemos tenidos muchos partidos entre semana ya fuera de Europa League o Copa del Rey, en definitova el jugador es feliz jugando y no hay nada mas lindo que tener tres partidos por semana".

Lo Celso se identifica con el estilo que propone el Betis. "Cualquier jugador se siente cómodo pero lo más importante es que me siento cómodo con el sistema de juego y la idea que tiene el cuerpo técnico de ver el fútbol ya que yo tengo una idea muy similar", explica.

Las preguntas sobre su capacidad anotadora son recurrentes: "Este año tuve la posibilidad de marcar muchos goles en lo que va de temporada, me tocó convertir más de lo que había sido en el total de un año, pero lo importante de marcar es ayudar al equipo, tratar de sumar y esta faceta que se me abrió, tanto en lo individual como en lo colectivo, es muy positiva. Es algo que, de hecho, lo estuvimos descubriendo ahora. Si bien allí (en el PSG) siendo mediocampista había convertido una buena cantidad de goles, haberlo superado ya es algo muy positivo pero yo trato de centrarme en lo colectivo y si es marcando goles bienvenido sea". En cualquier caso, no hay pique con los delanteros del equipo: "No, porque sabemos que para estar ahí tenemos que estar todos bien, tratar de convertir y en ese sentido estoy muy contento. Todavía quedan muchos partidos por delante y queremos seguir ese camino".