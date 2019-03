Junior trabaja parcialmente con el grupo

Buenas noticias para Quique Setién, al que el 'Virus FIFA' no parece haber afectado a pesar de haber cedido en este parón por las selecciones hasta ocho jugadores. El técnico cántabro pudo contar ayer con Lo Celso, que el pasado martes jugó con Argentina en Tánger hasta Marrueco los últimos once minutos del triunfo de la Albiceleste, Pau y Canales, que viajaron desde Malta tras el triunfo de la Roja, Kaptoum, que ha estado con Camerún, y Bartra, que ayer trabajó al margen de sus compañeros después de jugar el lunes con Cataluña un amistoso ante Venezuela y no llegar a tiempo para la sesión matinal del equipo.

Pero la mejor noticia fue la incorporación de Junior a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. El lateral hispano-dominicano completó parcialmente la sesión e irá aumentando la carga los próximos días.

Junior lleva en el dique seco un mes aproximadamente, tras recaer de su lesión en el partido de Europa League ante el Rennes. El que siguió trabajando al margen fue Francis, que sigue un plan específico para recuperarse de su lesión en el tobillo.

Para hoy se espera el regreso del resto de los internacional que han estado concentrados estos días con sus selecciones, Mandi, Guardado y Lainez. Ya con todos, Setién trabajará a partir de las 11:00 horas con la mente puesta en el partido del próximo domingo ante el Rayo Vallecano.