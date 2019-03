Sergio León recuerda con cariño su debut

El pasado día 27 de marzo se cumplieron nueve años del debut de Sergio León con el Betis. El futbolista de la Palma del Río quiso hacer referencia a esta fecha tan señalada para él en sus redes sociales. Así, publicó en su Twitter oficial el siguiente texto: "¡27 de marzo de 2010! 9 años de aquel maravilloso día en el Ruiz de Lopera, lo recuerdo como si fuera ayer y se me siguen poniendo los pelos de punta, gracias a todos por este cariño que me demostráis día a día".



Esa temporada, y a las órdenes de un Víctor Fernández que vino a sustituir a Antonio Tapia, el Betis militaba en Segunda división. Sería en el encuentro ante el Girona, correspondiente a la jornada 30 de competición, cuando el onubense saltaría al terreno de juego del antiguo Ruiz de Lopera con el número 33 a la espalda. Disputó 26 minutos de ese encuentro en el que el equipo de Heliópolis cayó por 0-1 ante los catalanes.



Tras esa primera toma de contacto con el césped del coliseo bético, León volvería a enfundarse la camiseta verdiblanca en un total de 58 encuentros y marcando 16 goles. El delantero, que no está pasando por su mejor campaña, apunta a la rampa de salida cuando vuelva a abrirse el mercado de fichajes y ya preguntaron por él conjuntos como Celta y Espanyol.





27 de marzo de 2010! 9 años de aquel maravilloso día en el ruiz de Lopera, lo recuerdo como si fuera ayer y se me sigue poniendo los pelos de punta, gracias a todos por este cariño que me demostráis día a día ?? pic.twitter.com/6Due4dywFz — sergio leon 7 (@7sergioleon) 29 de marzo de 2019