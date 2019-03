Setién habla sobre el Rayo, el horario, Piqué, Jémez...

Quique Setién ha atendido a los medios en la previa del partido entre el Betis y el Rayo, con el tema del horario como uno de los más comentados.

Horario del entrenador"Hay que tener en cuenta que van a cambiar el horario del partido. No queríamos que el Rayo nos cogiera ventaja. Ha entrenado varios días a esta hora, nosotros lo teníamos previsto para adquirir unos hábitos. No me gusta jugar por la mañana, ni a media mañana, ni las cuatro de la tarde, pero hay que hacerlo y lo hemos preparado".

El horario: "Quien tenga televisión en la cocina puede ver el partido mientras está comiendo. No es una hora apropiada para nosotros, pero los partidos no se ven sólo en España y hay unos intereses que están por encima de nuestras consideraciones".

Lista con lo que hay: "Hay que ver cómo está Diego, hablar con él. No sabemos cómo va a llegar, también con el cambio de hora. Tenemos la plantilla un poco justa con las lesiones de Junior y Francis y la sanción de Guardado. Pero estamos bien, tenemos jugadores y si no vendrían jugadores del filial que están entrenando con nosotros".

El parón: "Los jugadores que han estado aquí les ha venido muy bien el parón. Necesitábamos un periodo de descanso, más mental que físico, estos dos meses y medio han sido duros, de mucha exigencia y el cuerpo agradece el descanso y el desconectar un poco. Ha habido entrenamientos relajados, con menos contenido. Y ahora los internacionales se han ido incorporando bien, hemos intensificado los entrenamientos y hemos preparado el partido de Vallecas".

Cambio de técnico en el Rayo: "La llegada de un nuevo entrenador al Rayo nos supone que tenemos que intuir más, aunque lo conocemos, lo que va a hacer. La situación del Rayo no sabes si va a seguir la línea que ha tenido como entrenador o va a variar. Puede ser diferente a lo que hacía el anterior. Lo resolveremos cuando empiece el partido. Pero al margen de lo que hagan ellos, estamos nosotros y hemos preparado el partido bajo esas pautas. Espero que nos aprieten arriba. Eso Paco siempre lo ha llevado al extremo".

Lainez en la Copa Oro, o en el Mundial sub 20: "Lo más importante para Diego es que juegue. Aquí no le podemos dar más minutos. Nos aporta muchas cosas, pero a los jóvenes lo que les importa es jugar. Si no puede hacerlo en el primer equipo, que lo haga en el segundo. No he podido verlo, tenía siete internacionales y no me ha dado tiempo".

Paco Jémez: "SIempre me ha gustado porque es valiente, convencido de lo que hace. Me identifico con estos entrenadores que son más atrevidos que conservadores. Es una propuesta que siempre ha marcado. Es un entrenador que va más con mi manera de ver el fútbol".

Vistoso: "Vamos a ver un partido vistoso, como casi todos los que juega el Betis. El Rayo puede ayudar, pero nuestros partidos suelen ser vistosos".

Cuentas: "Te planteas todo. No me dejo llevar por el entusiasmo si no hay algo sólido. No hago conjeturas a largo plazo. Vienes de dos semanas con un ambiente no competitivo y hoy he advertido a todos. Hoy era más táctico y requería una exigencia enorme. Tenemos diez partidos que serán diez finales. Nos jugamos mucho y tenemos que dar nuestro mejor nivel. Tenemos diez finales por delante. Mis cuentas son sumar y ganar. Al Rayo, a la Real, el derbi... quiero ganar para estar en Europa y estar en Champions, que me hace mucha ilusión dar ese paso".

Copa a partido único: "Estoy de acuerdo con que hay muchos partidos. Reducirlo vendría bien para el espectáculo, pero no creo que sea eso lo importante para todos. A mí me gusta a doble partido. Porque a un partido te puedes quedar fuera siendo mejor. A dos partidos hay más opciones. Pero reconozco que aliviaría mucho el calendario y a los jugadores. Jugar 50 o 60 partidos es matarlos".

Piqué: "Me cae muy bien. Me parece serio, un gran profesional, con la entidad suficiente para decir lo que piensa y en lo que cree. Es muy inteligente y un jugador enorme".