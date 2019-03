Rayo 1-1 Real Betis: Un punto a la postre como mal menor

Estaba la jornada para ganar y meterse de verdad en una pelea por las plazas europeas que, por apretada y multitudinaria, promete emoción hasta el final, pero el Betis, definitivamente, no carbura tras las parones. Al menos, los hispalenses rescataron un punto 'in extremis' para minimizar el daño, más anímico que deportivo por los resultados adversos de varios rivales directos. Fue, como de costumbre, al límite, exhibiendo su fe no apta para cardíacos y su buen estado de forma. Puede que, por su controvertido estilo, deban esperar a que el oponente se desfonde, pero esta vez tardaron demasiado en meterse en el partido, que bien pudieron ganar en un arreón postrero meritorio, más allá del afortunado tanto de Tello, con la inestimable ayuda de Tito y, antes, de Canales y Carvalho, que crecieron mucho con la entrada de Kaptoum.

De inicio, nueva apuesta de Setién por el 'falso 9' y oportunidad de salida para Emerson, repitiéndose las imprecisiones, las concesiones y, por ende, el resultado en contra. Justa derrota al descanso de los que vestían este domingo de verde limón, que cayeron una vez tras otra en la trampa del Rayo, que no es sino la que suelen prepararle la mayoría de los rivales: vigilancia a sus hombres claves, presión escalonada para dificultar la salida de balón y transiciones rápidas a la espalda de los carrileros para castigar la fragilidad bética. Así pudo sentenciar el cuadro de Jémez el encuentro, que se fue al descanso sólo con 0-1, merced a un contragolpe de libro que arrancó en un robo de Álex Moreno en área propia, una ruptura del líneas del '7' y un pase en ventaja para que Bebé supere en velocidad a Mandi y regale un preciso centro de zurda a Raúl de Tomás, impecable de primeras para fusilar a Pau López.

El meta gerundense había salvado ya dos veces seguidas a su equipo a los nueve minutos, desviando un zurdazo de quien inició la jugada del gol local y un testarazo a quemarropa de su finalizador. Cumplido el cuarto de hora, Mandi por poco se la mete en propia al intentar cortar un balón largo de Pozo que buscaba en el segundo palo Bebé, al tiempo que media medular del Rayo lo intentó desde lejos sin suerte. El parco bagaje heliopolitano se quedó en una dejada de tacón de Jesé para que Joaquín la empalara mal (11'); una colada de Tello a la que no llega Lo Celso y que el capitán prepara para Emerson, taponado a la postre (26'); y una falta directa desde la frontal que Canales estrelló en la barrera con el tiempo cumplido.

Tocaba remar a contracorriente, como en la mitad de los partidos oficiales este curso de un Betis que no podía desperdiciar una jornada tan propicia para reengancharse al tren europeo. Pero la reanudación no arrancó de modo halagüeño, pues, en un córner colgado (el 'abc' del fútbol), De Tomás burlaba la marca de Bartra para cabecear solo y muy cerca del palo, mismo destino que en el lanzamiento lejano de Medrán a renglón seguido. El conjunto heliopolitano seguía grogui, en parte porque Canales y Lo Celso apenas podían soltarse de sus 'sombras', mientras que Emerson y Tello estaban desaparecidos.

Setién tiró de Loren para que, al menos, los centrales vallecanos tuvieran una preocupación clara, liberando a Jesé y Gio de ser las referencias. La primera clara de este periodo fue para Mandi, que remató, en posición muy forzada, una falta lateral que había botado Canales (72'), aunque un minuto antes pudo sentenciar De Tomás, tras recibir en ventaja en el segundo palo, recortar a Mandi y Emerson con sendos amagos con el cuerpo y, en vez de ponerla al palo contrario, perseguir la sorpresa por el corto, cruzándola en exceso. Se animaba un poco en la recta final el Betis, aprovechando el lógico cansancio de los de Jémez, si bien le faltaba precisión. El (típico a estas alturas de encuentro) cambio de ritmo de William Carvalho encontró en profundidad a Emerson, cuyo servicio no logró cabecearlo bien Loren, un aviso de suficiente enjundia para que el Rayo plegara velas para proteger una renta tan corta como valiosa.

A doce del epílogo, Carvalho combinó bien otra vez en el balcón del área con Canales y encontró al marbellí en el punto de penalti, aunque éste prefirió una dejada inerme al remate. Las sensaciones habían cambiado diametralmente, precisamente cuando la navaja se afila, la fase que más réditos ha dado esta campaña al Betis. El empate, muy similar en su elaboración al 0-1 en Balaídos, no tardaría en llegar: Canales conecta con William al borde del área, el internacional luso la aguanta lo justo para poner a Tello en ventaja y Tito, muy a su pesar, desvía el derechazo cruzado del de Sabadell para que Dimitrievski no pueda hacer nada.

El '11', preñado de moral después de hora y pico perdido en su banda, mandó ligeramente alto un libre directo que, ya sobre la bocina, fue para Canales, que volvió a estrellar contra la barrera. Se habían encontrado los de Setién con un punto que casi ni esperaban, por lo que, como mal menor, el reto pasaba a ser no marcharse de Vallecas de vacío. Un par de derechazos de Bebé, el segundo taponado, emergieron entre un sinfín de balones colgados sin ton ni son, un discreto catálogo franjirrojo que estuvo a punto de desmontar su rival en una contra inteligentísima de Mandi y Carvalho que el ex del Sporting no consiguió llevar hasta Loren, que esperaba para apuntillar. No hubo tiempo para más. Un punto y gracias.

Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Tito, Amat, Abdoulaye, Alex Moreno; Álvaro García, Mario Suárez (Di Santo, m.87), Medrán (Trejo, m.70), Bebé; Pozo (Comesaña, m.80); y Raúl de Tomás.

1 - Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Emerson, Carvalho (Kaptoum, m.67), Canales, Tello; Lo Celso; Joaquín (Loren, m.58)y Jesé (Sergio León, m.79).

Goles: 1-0: M.35 Raúl de Tomás; 1-1: M.81 Tello.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Amonestó a Mario Suárez (m.30) Tito (52), Medrán (60), Bebé (70) y Amat (89) del Rayo; y a Emerson (50), Carvalho (57), Loren (87), del Betis. Expulsó con roja directa a Franco Di Santo (90).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Santander, disputado en el estadio de Vallecas de Madrid ante unos 14.000 espectadores.