Setién: "Estoy satisfecho con el punto, evidentemente cuando no lo mereces todavía más"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha mostrado su desilusión por un partido en el que el Betis ha mostrado una imagen muy pobre ante un gran Rayo: "Estoy satisfecho con el punto, evidentemente cuando no lo mereces todavía más. Hoy el Rayo ha sido superior a nosotros durante una gran parte del partido. Nos han generado más ocasiones y damos por bueno ese punto. No estoy satisfecho con el partido que hemos hecho, sabíamos de las dificultades que nos íbamos a encontrar con este Rayo. Sabíamos que iba a ser un equipo muy agresivo y no hemos estado. No hemos tenido personalidad con el balón para haberlo gestionado mejor, y luego haber sido un poco más incisivos arriba, sobre todo en la última fase del partido. Había un momento que después del gol nuestro se nos puso bien el partido, si hubiéramos tenido pausa lo hubiéramos resuelto de otra manera. Hemos concedido un par de ocasiones y contras que nos podían haber costado ese punto".

Setién volvió a apostar por Jesé al frente del ataque: "Hay diferentes versiones para ver el ataque. Es una posibilidad haber podido jugar con Loren, pero sabíamos que el partido iba a ser como ha sido, iban a apretar arriba. Íbamos a tener espacios y necesitábamos jugadores rápidos para aprovechar esos espacios, lo que pasa es que no hemos tenido esa capacidad para que el balón les llegara en mejores condiciones. Hemos optado por eso, nos parecía una opción muy interesante y por eso han jugado estos dos jugadores".

La expulsión de Éder Sarabia: "En la jugada en la que Tello se iba y le han hecho falta, Mateu no ha lo ha considerado así. Pensábamos que la falta era clara, era amarilla y era la segunda, no la sancionado. Estábamos lejos, Éder la ha reclamado y le ha expulsado".

Jugar a las 14:00 horas: "La verdad es que no son horas habituales, supongo que para ninguno. Ha llovido un poco antes y el campo estaba rápido. Había humedad, la hierba estaba alta y en ese sentido bien, pero prefiero jugar por la tarde en horas más normales, incluso por la noche".

Diferencias entre el Rayo de Míchel y el Rayo de Jémez: "A mí el Rayo de Míchel me encantaba, porque Míchel demostró con este equipo y estos jugadores un nivel futbolístico que a mí me gusta. Su propuesta siempre ha sido valiente y creativa. Los entrenadores dependemos de los resultados y a veces no se consigue. Nos compromentieron mucho en la ida, es uno de los equipos que más tira a puerta. Hoy ha tratado de jugar cuando ha podido con Paco, lo que pasa es que el estado de ánimo del futbolista es fundamental. Un entrenador nuevo es una gran motivación para la plantilla. Hoy seguro que el Rayo ha corrido más que en toda la liga y esto es por el cambio de entrenador".