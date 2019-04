Real Sociedad-Real Betis: El tren a Europa no va a pasar siempre

Ni en sus mejores sueños imaginaría el Betis que, habiendo sumado sólo ocho de los últimos 21 puntos en juego, iba a estar muy vivo en la lucha por los cuatro puestos europeos sin dueño -el séptimo también sellará el pasaporte a este paso-, tremendamente abierta por el hecho de que sólo Valencia y Getafe parecen sólidos y más o menos regulares. Ocurre, sin embargo, que jornadas tan pintiparadas como la anterior, en la que perdieron tres de sus antecesores, no se dan habitualmente, por lo que bien harían los heliopolitanos en no repetir el esperpento de Vallecas, maquillado por el tanto postrero de Tello. Cansancio mental o físico aparte de sus primeros espadas, los de Setién han de subirse de una vez por todas a un tren que, algún día, dejará de pasar por delante. El objetivo está ahí, pero hay que ir de verdad a por él.

Aunque, entonces, las rotaciones tenían sentido por la acumulación de partidos, rememora en este mes de abril el Betis la vorágine a la que se acostumbró hasta febrero, con dos entregas ligueras intersemanales en las que habrá que dar con la tecla. Para posponer debates inoportunos y guerrillas de trincheras que minan la fuerza y la atención de todos los que sienten en verdiblanco, sobre todo. Resetearse en Anoeta esta noche, encima, podría generar pingües beneficios en una jornada con duelos directos por arriba y muchísimo que ganar. Como poco, posicionarse a ocho etapas de la meta, si bien habrá que reeditar la solvencia, la regularidad y la fe de los inicios para poder festejar en el sprint final.

Complicada tesitura para Quique, consciente de que hombres como Bartra, Mandi, Lo Celso y hasta Canales han bajado el nivel en el peor momento posible, aunque también que son los mejores en sus puestos. Jugar tres encuentros en ocho días sería la coartada ideal, si bien está por ver que siente a alguno de ellos, cuando, quizás, el rival sea apropiado para que recuperen sensaciones. El once, en este caso, se antoja imposible de intuir, al contrario que ante el Rayo. Seguirá Pau López, muy entonado contra los de Jémez, salvo sorpresa mayúscula. Feddal tiene alguna opción en la línea de tres centrales, que no parece Setién muy dispuesto a tocar sin un lateral zurdo nato para que no haga más agua todavía la contención a la espalda de Tello. En el carril contrario, Barragán podría desbancar a Emerson, mientras que Guardado tiene plaza fija en el eje de la medular para liberar un poco a William Carvalho, clave cuando se distensiona en los finales de partido y merodea la frontal del área ajena.

Arriba, Loren debería ser la referencia, abriendo el abanico de escoltas para dos de entre Canales, Gio, Jesé, Joaquín y, en menor medida, Lainez. Necesita gol el Betis, casi tanto como fluidez, verticalidad y confianza.

Posibles alineaciones:

Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Elustondo, Diego Llorente, Theo, Sangalli, Zubeldia, Mikel Merino, Oyarzabal, Juanmi y William José.

Real Betis: Pau López, Mandi, Bartra, Sidnei, Barragán, William Carvalho, Guardado, Tello, Canales, Lo Celso y Loren.

Árbitros: Medié Jiménez (Catalán), principal, y González Fuertes (Asturiano), en el VAR.

Estadio: Anoeta, 21:30 h, GOL