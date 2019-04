Setién: "Un equipo caído no da más de 600 pases en Anoeta"

Quique Setién está casi sin crédito porque su Betis tiene ya poco margen de error de cara a poder clasificarse para disputar alguna competición continental la próxima temporada. El técnico cántabro ha pasado este sábado por la sala de prensa para hablar sobre lo ocurrido en San Sebastián, el Villarreal o su futuro, el cual, dice, no le preocupa.



Lo de Anoeta

"El partido del otro día, a pesar de la derrota, aunque siempre es positivo sumar como en Vallecas, las sensaciones son diferentes. En Anoeta no debimos haber perdido, tuvimos que mínimo haber empatado. Llegamos varias veces con cierto peligro. La acción del gol nos afecta, estábamos con el balón y anulamos prácticamente a la Real. Tuvimos dos ocasiones previas que bien podía haber cambiado el resultado. El equipo transmitió cosas muy interesantes, aunque adolecimos de falta de eficacia. No es un problema puntual, estamos permanentemente recalcando que nos sacan muchos centros, muchas faltas... Muchas de las acciones que recibimos, la hacemos con muchos más jugadores que el rival detrás del balón".

Un problema

"Hay fallos puntuales que nada puedes decir porque nadie quiere fallar de esa manera, pero sí que es verdad que nos falta ese punto de agresividad".

El Villarreal

"Físicamente, quedan secuelas. Hoy ha sido un día en el que hemos hecho trabajo regenerativo. En el aspecto anímico estamos afectados pero convencidos de que tenemos un partido importantísimo mañana. Todos los equipos son complicados, algunos de abajo han comprometido a los de arriba. El de este domingo va a ser un partido complicado, están en una situación incómoda para lo que se espera de ellos".

Aún cree

"Tenemos que seguir con el convencimiento que nos podemos meter en Europa. No creo que seamos un equipo caído y desarmado. Un equipo desarmado no da 600 y pico pases en Anoeta, si la de Sidnei pita penalti o se va el balón 10 centrímetos... Creo que necesitamos una victoria para salir de esta situación. Es lo mismo que le ha pasado al Valencia, pero al revés. A Marcelino lo iban a echar, pero ha cambiado la dinámica... Ha sido un año difícil de gestionar, hemos jugado en Europa, hasta las semifinales de Copa".

Asume que la situación no es la mejor

"Las expectativas que se habían creado no se están cumpliendo, pero quedan ocho partidos por disputar. Podemos ser pesimistas o confiar en nuestros jugadores, que lo van a hacer bien y confiar en que vamos a ganar todos los partidos".

Las críticas

"Desde bien pequeño me acostumbré a soportar chaparrones. Al igual que cuando ganamos en Barcelona o Milán todos estaban contentos, ahora me toca apechugar. Tengo que centrarme en lo que me tengo que centrar: en que mis jugadores estén bien físicamente y en que lo que ponemos en la pizarra se refleje en el campo".

Su futuro

"El año pasado dije que conseguimos objetivos que me había planteado en tres años. Hay que hacer análisis objetivos, serenos y no dejarse llevar por situaciones puntuales. El fútbol da muchas vueltas. Cuando uno se genera unas expectativas, la frustración cuando no ganas va en esa línea. Hoy hemos hecho un entrenamiento extraordinario, hemos salido fortalecidos".

El mensaje de las altas esferas

"La sensación es que lo mismo que yo he transmitido a mis jugadores, tanto el presidente como el vicepresidente nos lo han transmitido a nosotros, tranquilidad. En el club también están preocupados, pero todos pensamos que vamos a sacar la situación".

El interés desde México

"Que tengas posibilidades de trabajar siempre es bueno, donde haya, pero me acabo de enterar".

Junior y Francis

"Esta semana iba a ser más de margen, lo más probable es que entre en la convocatoria. Francis está más retrasado, aunque ha empezado con el grupo".

Los apercibidos, de cara al derbi

"Lo primero es ganar este partido y lo que venga después vendrá, no estamos para pensar en futuro cuando tenemos un presente muy importante".